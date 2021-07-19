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外帶送「黃金蟹」！5星台北喜來登推「米其林二星」4人餐，爽吃12道豪華料理
日前推出防疫各式便當就銷出破萬盒人氣的「寒舍餐旅集團」，這回旗下知名五星「台北喜來登飯店」趁7月26日前延長解封期間推出「米其林」外帶料理，更狂的是買就送必吃的「黃金蟹」，快來吃吃看吧。
台北喜來登大飯店作為國際5星級高級飯店，過去才被「米其林指南」評鑑為「4間黑房子」的頂級舒適客房，尤其地處位置非常好，臨近東區與台北車站商圈，以超高規格的服務品質與優質的飯店服務為名，常常吸引顧客入住觀光，雖然疫情大大影響商業模式，但轉換推出各式外送外帶料理，也吸引不少饕客持續購買，進而維持飯店生計。
這回即日起至7月26日，只要於台北喜來登大飯店官網線上購物車預訂旗下餐飲品牌「請客樓、辰園、比薩屋、SUKHOTHAI與桃山」的外帶四人家庭分享餐，直接免費送贈「黃金蟹料理」。像是旗下米其林二星的請客樓，推出米其林二星四人餐，只要線上預訂加贈「醬爆黃金蟹佐寧式年糕」一份；又或是獲得米其林餐盤推薦的辰園，推出粵式風味套餐，只要線上購買四人分享餐，即加贈「避風塘黃金蟹」一份喔，其他還有。另外若是想要嚐鮮義式料理，還有旗下號稱「拿坡里比薩認證」的比薩屋，購買四人分享餐，也會加贈「義式黃金蟹海鮮湯」一份喔。更多好康優惠請上官網查詢。
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