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媽媽界激推！肉多多火鍋「超澎湃11盤肉」只要699　高CP值5折外帶防疫餐

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@davidchu613授權、IG@goodwife_nina授權
圖／IG@davidchu613授權IG@goodwife_nina授權

人氣吃到飽品牌「肉多多」因應三級防疫陸續推出外帶餐點買一送一5折套餐，7月全新祭出爆量肉盤的「防疫2.0套餐」，菜盤、火鍋料統統都能換肉，4人餐699最高享「11盤肉」、6人餐「18盒2.7KG肉量」，極高CP值備受媽媽界瘋推，成為抗疫外帶優惠亮點。

圖／IG@goodwife_nina授權
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「肉多多」7月最新「防疫2.0套餐」分別推出2人、4人及6人套餐，一律下殺5折，最低499開吃，就可帶走超過1公斤的肉。有網友日前開箱4人爆肉套餐，原價1198元半價只要699元就能擺滿桌，將菜盤、火鍋料換成肉後，即享10盤肉品，加入新會員再免費送一盒，一共11盤肉吃到飽到天靈蓋，6人霸王餐按照相同點法最高還能獲得18盒，一家人分兩餐都不一定吃得完。

圖／IG@davidchu613授權
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每份套餐均附湯頭、醬料與附餐，除了白飯、麵類，內行饕客可考慮選擇限量肉燥飯，吃起來風味更香。而肉品加價29元則可更換成紐澳嫩肩牛或美國牛腹肉，另有海鮮特價，青龍蝦、肥豬蝦限量供應，加購直接享最猛海陸大餐。活動目前尚未公佈確切結束日期，提醒大家防疫套餐無法與其他優惠併用，建議提前致電預訂，避開餐期取餐更安心。

圖／IG@goodwife_nina授權
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