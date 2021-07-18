速食最新「炸雞桶」優惠盤點！肯德基烤炸雙吃、拿坡里188腿排桶...還有冠軍咖哩口味

不論疫前還是居家防疫，大口吃肉一直都是療癒抒壓的好方法，捧著整桶炸雞邊吃邊配劇光想都過癮。趁著微解封首個週末，今天就跟大家分享速食品牌最新「炸雞桶」及優惠，全台降級前還是要爽嗑雞！

圖／肯德基官網

肯德基近期新推銷魂系「烤炸享樂桶」，每桶含4塊咔啦脆雞及4個BBQ烤雞腿，雙拼組合讓饕客一次滿足。限量新品特價355元，搭配截至7/31的「滿額350元免運」活動，等於點外送就能免出門大塊朵頤，更加安心又省時省力。提醒大家天母中山、新店光明、台中後車站、彰化鹿港、台中潭子、左營環球、高雄沿海、桃園台茂、宜蘭家樂褔、新店安康，台北光復，台大卓越、桃園高鐵、新竹湖口、文心家樂福、宜蘭礁溪門市無提供烤雞。

不僅如此，若想品嘗兩種口味又希望餐點更多元，也有「279元狂饗桶」可以點購。組合含5塊中辣咔啦脆雞，也可隨喜好更換成烤雞，還附2顆原味蛋撻、一份雙色轉轉QQ球及2杯冰紅茶，粉絲別錯過。

繼光香香雞：299吃冠軍咖哩炸雞桶餐

圖／繼光香香雞提供

而主打台式鹽酥雞的台灣品牌「繼光香香雞」近期也加入了雞腿桶餐陣容，攜手通庵熟成咖哩首度打造「冠軍咖哩炸雞」，以秘製咖哩醃製雞腿，享用前再於酥脆外皮灑上通庵特調咖哩粉，一口咬下棒腿或腿排，刺激味蕾的花椒香氣為一大亮點。獨特風味即日上市，6塊餐原價360元，只要致電預訂即享特價299元，另有價值215元的「冠軍咖哩炸雞個人餐」，提前預訂同享優惠價199元，每份含2塊冠軍咖哩炸雞及中份香香炸雞，經典風味與新滋味都能吃得到。

圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里炸雞店7月推出「重量級腿排桶」，主打12塊188元、18塊279元超狂價位掀起搶購潮，後因實際開箱引起熱議，熱度不減，至今仍吸引不少人嘗鮮，優惠截至8/31。而拿坡里披薩也推出「三星蔥香腸披薩」，7/19前凡到拿坡里消費並出示新東陽發票，則可兌換「香草烤雞翅買一送一」優惠，活動期間點購新品「三星蔥香腸披薩」則可獲得一張新東陽「香腸系列商品滿300折100優惠券」。

21風味館：5+1香脆炸雞桶特價249元

圖／21風味館官網

除了7月新品，21風味館也因應三級警戒，延長了外帶自取限時優惠。7/26前凡到全台門市點餐，原價330元「6入香脆炸雞桶」特價249元，還能以315元買到2份「香草烤半雞」，現省105元。另有營養均衡組合「半雞蔬菜餐」，1份香草烤半雞、2份雞汁溫蔬菜及2碗白飯售價230元，現賺100元小鳥胃還能當兩餐吃。

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