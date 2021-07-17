快訊

烟花颱風明上午前生成！最接近時間曝 北台灣雨勢最猛

張忠謀要疫苗喊話打臉民進黨 國民黨團：誰在說謊？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摩斯漢堡4大優惠！1元吃「培根蛋堡＋冰紅茶」、大薯買一送一、早餐2套100元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／摩斯漢堡提供、摩斯漢堡官方臉書＆官網
圖／摩斯漢堡提供、摩斯漢堡官方臉書官網

台灣超人氣速食品牌「摩斯漢堡」繼早前推出中份薯條買一送一，再度加碼祭出一系列好康，包含買指定套餐「檸檬蒟蒻免費喝」、早餐2份100元等，最狂還能「1元」銅板價吃到價值65元套餐，首波優惠即日起就要設好鬧鐘啦！

1元摩斯套餐：7/18 00:00快閃

摩斯漢堡攜手蝦皮購物「718購物節」推出限定好康，7/18凌晨00:00起祭出「摩斯漢堡培根雞蛋堡＋中杯冰紅茶」1元超殺價，00:30、01:00也會有，錯過每隔半小時還能再接再勵。組合套餐原價65元，購買後90天內皆可兌換，早餐時段限定。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

買「輕檸雙牛堡套餐」送檸檬蒟蒻：截至8/15

除了限時特賣，摩斯漢堡「一起輕檸疫情清零」抗疫優惠即日開跑，截至8/15止，每日早上10:30後凡到店購買「輕檸雙牛堡套餐」，即加碼贈送一杯檸檬蒟蒻。套餐含5塊雞塊、大杯冰紅茶，漢堡可選擇為「厚切培根牛肉堡」或「藜麥元氣牛肉珍珠堡」，蒟蒻除了檸檬口味，也有葡萄或鳳梨選擇，數量有限送完為止。

摩斯早餐「火腿歐姆蛋堡＋冰紅茶」2套100元：7/31前

摩斯老饕等到了！摩斯漢堡不定時推出的2份早餐100元好康回歸，7/21至7/31每日早上10點前只要購買「火腿歐姆蛋堡套餐」，單套可享優惠價65元，兩套一張小紅就能搞定，將兩人份經典蛋堡及大杯冰紅茶帶回家。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

大薯買一送一：7/21-7/22

前兩週沒買到小薯買一送一的薯條控，別忘了把握7/21、7/22，活動當天早上10:30後即享「大薯買一送一」優惠，一人獨享超過癮。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

延伸閱讀：

把握7／20！頂呱呱「180元一斤雞」回歸、99元嗑6支雞翅　9大優惠一次看

麥當勞+肯德基「外送買1送1」！5大速食品牌優惠

摩斯漢堡 早餐

相關新聞

一開放就被秒殺！ 台中美食「茶六燒肉堂」，比演唱會還要難訂的防疫便當

udn走跳美食／829吃喝玩樂開箱趣 你有吃過在三級警戒期間比演唱會還難訂茶六燒肉堂的防疫便當嗎?目前在台中跟高雄都有分店，一開放預訂就被秒殺，電話要打數百通才有機會訂到！不想出門也可以選擇Ub

摩斯漢堡4大優惠！1元吃「培根蛋堡＋冰紅茶」、大薯買一送一、早餐2套100元

台灣超人氣速食品牌「摩斯漢堡」繼早前推出中份薯條買一送一，再度加碼祭出一系列好康，包含買指定套餐「檸檬蒟蒻免費喝」、早餐2份100元等，最狂還能「1元」銅板價吃到價值65元套餐，首波優惠即日起就要設好

粉絲夢想成真！火影忍者「一樂拉麵店」進駐台北信義　神還原漫畫秒當漩渦鳴人

粉絲暴動了！日本超夯漫畫《火影忍者》為許多人的經典回憶，如今傳來好消息，主角漩渦鳴人的愛店「一樂拉麵」將首度登台、插旗台北信義，漫畫中的美食將搬到現實世界，絕對是火影忍者迷疫後朝聖首選。 「一樂

把握7／20！頂呱呱「180元一斤雞」回歸、99元嗑6支雞翅　9大優惠一次看

台灣速食品牌「頂呱呱」日前才宣佈包含1元加購呱呱包的「47周年生日慶」，如今聯手集團旗下品牌再加碼，祭出一系列人氣優惠，其中最受歡迎的有180元「一斤雞」、百元有找即可大啖「雞翅食研所」6支雞翅、新加

麻辣控注意！乾杯旗下「麻辣45」4款新品買一送一、再減40元

麻辣控注意了！乾杯集團旗下重慶式麻辣鍋「麻辣45」推出4款全新「麻辣珍寶燙」，標榜全台唯一使用100%和牛油鍋底的麻辣燙...

宅在家就愛吃火鍋！「石二鍋外帶」免費升級大菜盤大肉盤，還不用辛苦備料

udn走跳美食／薇琪 防疫宅在家，石二鍋讓你在家吃火鍋，不用辛苦備料！！越是艱難，越要吃飯，才有力氣戰在一起！！不只讓你在家吃火鍋，還免費升級大菜盤大肉盤，吃美味也要吃飽！ 石二鍋今年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。