摩斯漢堡4大優惠！1元吃「培根蛋堡＋冰紅茶」、大薯買一送一、早餐2套100元

台灣超人氣速食品牌「摩斯漢堡」繼早前推出中份薯條買一送一，再度加碼祭出一系列好康，包含買指定套餐「檸檬蒟蒻免費喝」、早餐2份100元等，最狂還能「1元」銅板價吃到價值65元套餐，首波優惠即日起就要設好鬧鐘啦！

1元摩斯套餐：7/18 00:00快閃

摩斯漢堡攜手蝦皮購物「718購物節」推出限定好康，7/18凌晨00:00起祭出「摩斯漢堡培根雞蛋堡＋中杯冰紅茶」1元超殺價，00:30、01:00也會有，錯過每隔半小時還能再接再勵。組合套餐原價65元，購買後90天內皆可兌換，早餐時段限定。

圖／摩斯漢堡官網

買「輕檸雙牛堡套餐」送檸檬蒟蒻：截至8/15

除了限時特賣，摩斯漢堡「一起輕檸疫情清零」抗疫優惠即日開跑，截至8/15止，每日早上10:30後凡到店購買「輕檸雙牛堡套餐」，即加碼贈送一杯檸檬蒟蒻。套餐含5塊雞塊、大杯冰紅茶，漢堡可選擇為「厚切培根牛肉堡」或「藜麥元氣牛肉珍珠堡」，蒟蒻除了檸檬口味，也有葡萄或鳳梨選擇，數量有限送完為止。

摩斯早餐「火腿歐姆蛋堡＋冰紅茶」2套100元：7/31前

摩斯老饕等到了！摩斯漢堡不定時推出的2份早餐100元好康回歸，7/21至7/31每日早上10點前只要購買「火腿歐姆蛋堡套餐」，單套可享優惠價65元，兩套一張小紅就能搞定，將兩人份經典蛋堡及大杯冰紅茶帶回家。

圖／摩斯漢堡官網

大薯買一送一：7/21-7/22

前兩週沒買到小薯買一送一的薯條控，別忘了把握7/21、7/22，活動當天早上10:30後即享「大薯買一送一」優惠，一人獨享超過癮。

圖／摩斯漢堡官網

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