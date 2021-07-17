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粉絲夢想成真！火影忍者「一樂拉麵店」進駐台北信義　神還原漫畫秒當漩渦鳴人

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
下圖為一樂拉麵上海店2019年示意圖。圖／火影忍者一樂拉麵、看看新聞推特
下圖為一樂拉麵上海店2019年示意圖。圖／火影忍者一樂拉麵看看新聞推特

粉絲暴動了！日本超夯漫畫《火影忍者》為許多人的經典回憶，如今傳來好消息，主角漩渦鳴人的愛店「一樂拉麵」將首度登台、插旗台北信義，漫畫中的美食將搬到現實世界，絕對是火影忍者迷疫後朝聖首選。

圖／火影忍者一樂拉麵
圖／火影忍者一樂拉麵

「一樂拉麵」為漫畫中主角鳴人成為火影忍者過程中的心靈慰藉，全球首家官方授權的「一樂拉麵店」曾於上海登場，現在台灣粉絲不必等遙遙無期的出國之日，因為台灣也能就近吃得到漫畫同款美味！有店家獲得火影忍者團隊官方授權，早在4月底就低調開設臉書專頁，預計打造全台首家「一樂拉麵」，插旗信義威秀影城，但受疫情影響尚無開業確切日期。

圖／火影忍者一樂拉麵
圖／火影忍者一樂拉麵

不過，日前官方搶先曝光店面一處角落，還原了經典用餐場景，令粉絲倍感期待，施工中的新店也有望於解禁日後不久開幕。粉絲們可一起積極配合防疫，集氣期待能盡快迎接安心解封的日子，和鳴人一樣坐在一樂拉麵內大啖銷魂拉麵，如有最新消息udn旅遊頻道將會第一時間為大家更新。

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