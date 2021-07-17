把握7／20！頂呱呱「180元一斤雞」回歸、99元嗑6支雞翅　9大優惠一次看

台灣速食品牌「頂呱呱」日前才宣佈包含1元加購呱呱包的「47周年生日慶」，如今聯手集團旗下品牌再加碼，祭出一系列人氣優惠，其中最受歡迎的有180元「一斤雞」、百元有找即可大啖「雞翅食研所」6支雞翅、新加坡發起人肉骨茶買一送一，9大優惠讓大家抗疫之路嘴巴、胃口不寂寞。

頂呱呱：180元一斤雞、47元炸物、生日慶優惠、買口袋披薩送可樂

圖／頂呱呱提供

頂呱呱「一斤雞」活動將於7/20快閃，原價258元的600g炸雞特價180元，不想出門則可選擇Uber Eats平台獨家220元外送價，每人限購2份，數量有限賣完為止。此外，品牌也於7/19、7/21、7/22接力推出銅板加購價，47元可單點入手阿勇雞塊、呱呱包及大份地瓜薯條，7/23則有可樂飲品買一送一，不限同品項。

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此外，頂呱呱「HAPPY B-DAY餐」7/19起開跑，首賣日於北區門市入手生日餐，可用1元加購任一呱呱包、黃金雞塊、一口翅隨手包或30元可樂系列飲品。而7/21至7/25則有中區及澎湖門市呱呱包、脖子、辣味雞翅、30元飲品「1元加購價」，7/27至7/31則輪到南區及花蓮地區，可用1元加購呱呱包、口袋Pizza、辣味雞翅或可樂飲品。每份HAPPY B-DAY餐限加價購一次，每日每店各品項限量50份。

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此外，7/20當天若於頂呱呱門市購買HAPPY B-DAY餐，即可獲得一份Mag Mag還魂梅獨享包，全台限量10000包，送完為止。而7/31前凡購買口袋披薩，即可額外獲得一杯免費中杯可樂。

頂呱呱旗下5品牌優惠快閃

為歡慶頂呱呱47歲生日，集團旗下品牌也同步於7/20祭出一日快閃優惠，當天至「頂呱呱功夫茶」消費任一飲品，即可享人氣配料爆爆珠、椰果、珍珠三選一「免費加料」，「ＷingsＷorkshop!雞翅食研所」祭出全口味6入雞翅「99元特價」，買雞翅配飲料超過癮。

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另外，雖然內用尚未解封，正餐外帶回家也能吃得更安心，源自新加坡的「發起人肉骨茶」推出消費滿300元，即贈一碗肉骨茶，韓式「UNCLES魷魚大叔」消費滿500元可免費獲得6支辣味炸雞翅，而日式麵控則有「東京油組総本店台灣」推出的點購油麵即贈一份半熟蛋，5大好康讓不吃快餐的人也能同享頂呱呱生日優惠。而7/20起至月底至全台頂呱呱門市或旗下品牌消費，還可抽獎享美食兌換券，粉絲別錯過啦！

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