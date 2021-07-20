7-11「泰國零食」秒出國推薦！辣味檸檬乾、蜂蜜檸檬乾...酸甜微辣真涮嘴

到泰國旅遊其中有一站血拼之地就是泰國當地的7-11，在泰國的7-11有超多便宜好吃又讓人印象深刻的零食，甚至是一試成主顧，近幾年也有不少泰國7-11熱門的人氣商品被引進台灣的7-11來販售，本篇要分享的泰國檸檬乾就是其一，酸甜微辣好涮嘴，身為泰國控的我一得知泰國檸檬乾在台灣上市，立馬到自家附近的7-11掃了個幾包來回味一下，近期也因為COVID-19疫情的關係無法回泰國旅遊，對泰國的想念之情目前也只能靠這些泰國食物來回味了！如果你也是泰國控，也想念這款泰國小7的零食，那麼快去7-11掃一些泰國檸檬乾吧！

在台灣7-11看到泰國的零食真的是有說不出的感動啊！二話不多說，立馬買個幾包回家吃就對了！對了，這次就連泰國的鼓棒餅乾有一起進口上市囉，KENJI會再寫一篇跟大家分享。

泰國檸檬乾目前有辣味檸檬乾、蜂蜜風味檸檬乾，共兩種口味，在台灣7-11的售價一包是NT$49元，不過，我不清楚是否限量供應，總之，想品嚐的人快去買囉。

品名：Love Farm 辣味檸檬乾(橘紅色包裝)。橘紅色的辣味包裝，有辣椒及辣味檸檬乾的圖案，外觀包裝很好辨識，因為是原裝進口，所以跟你在泰國當地7-11看到的是一樣的包裝，有吃過的人應該一眼就會認出來囉。

原裝進口又讓人更想念泰國啦！滿滿的泰文說明文字，背面也有貼上中文相關的進口商相關資訊，品名、成分、重量、有效期限…等資訊都有清楚標示。

整包淨重30克，裡面就是以真實水果檸檬切片製作而成的檸檬乾，此款辣味檸檬乾上面很清楚可以看到辣椒的顆粒，整片吃起來有檸檬的酸度及檸檬香氣，甘甜不會苦澀，還有鹹鹹的味道，且帶有辣味口感，是真的會辣哦！辣度約微辣而已，是還蠻奇妙的口感，我個人還蠻喜歡辣味檸檬乾，越吃越涮嘴。

品名：Love Farm 蜂蜜風味檸檬乾(黃色包裝)。包裝上有蜂蜜的圖案，鮮黃色包裝很好認。

包裝背面也是均有標示中文相關的進口商相關資訊，品名、成分、重量、有效期限…等資訊。

蜂蜜風味檸檬乾外觀就是鮮黃色的果乾，而且包裝一打開就能聞到蜂蜜的清香味道，吃的時候會有檸檬本身的酸甜度，越嚼蜂蜜的香氣跟著散發出來，還蠻清爽的口感，越嚼越香。

將兩種口味擺在一起，辣味檸檬乾上面會有清楚紅色辣椒的顆粒，也因為是真實水果檸檬製作，上面均能看到檸檬的纖維。

泰國檸檬乾好吃又涮嘴，現在被進口商引進台灣7-11販售，讓身為泰國控的我來說，可以暫時一解想念泰國的思念之情啊！而且檸檬乾也是個百搭款零嘴哦，不論是搭配咖啡、奶茶、無糖茶飲…等，都很適合，想念泰國的你快去7-11買來回味吧！而還沒吃過的人也可以買來品嚐看看呦。以上與大家分享囉～

泰國檸檬乾購買方式：台灣7-11均有販售。

文章來源：帶著心去旅行 FB：帶著心去旅行

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