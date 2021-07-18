4折開吃「八色烤肉」正宗韓式！雙人烤肉套餐只要399，防疫外帶5折大口吃肉

喜歡吃韓式燒肉的朋友，這家韓國知名的八色烤肉非常道地好吃，多人一起分享8種口味燒肉大滿足，防疫優惠外帶雙人套餐399元就能吃到CP值很高，套餐4折起價格超划算，一整套豐盛美味韓式烤肉非常享受。

八色烤肉外帶優惠

八色烤肉防疫期間推出4套防疫套餐，外帶自取4折優惠，雙人烤肉套餐399元起! 另外還有5折肉肉單點區也很超值！

備註：1.臉書粉絲專頁私訊接受取餐前一天（24小時）預定。

2.當天取餐只接受「電話預訂」，為避免電話繁忙無法撥打進來，建議大家提前網路預訂。

八色烤肉外帶菜單

<以下為疫情前我們到店內用的圖文分享>

八色烤肉台中店在哪裡？

韓國八色烤肉於2007年在台灣創立至今已超過10個年頭，目前全台有3家分店，中部唯一一家就在台中中友百貨。位在中友百貨C棟8樓，搭手扶梯到達8樓就能看到，消費可折抵百貨停車費，交通很便利。

八色烤肉台中店環境

大門口有一整面打卡牆，上頭是韓國原裝進口八色烤肉專屬烤盤，跟可愛的豬鼻子圖案擺在一起，相當可愛。

店內用餐空間很大，以四人方桌為主，用餐區分好幾區，一個人或是多人聚餐都沒問題。整個環境寬敞舒適再加上優質服務，在這裡用餐很愉快。

大門口的打卡牆之外，裡面還有一處韓國正宗八色烤肉英文品牌名稱與花草牆，拍照也是好好看，是店內IG打卡熱點，來到這裡用餐記得打卡。

菜單上有介紹:韓國非常有名的八色烤肉有著特殊八種口味醃製吃法，以松葉、大醬、紅酒、人蔘、蒜味、辣椒醬、花草、咖喱，嚴選最高等級豬五花醃製，由淺入深的吃法，佐上蔬菜和泡菜一起享用，不同的搭配之下，讓烤肉的滋味更多了不同的層次感。

八色烤肉台中店菜單

餐點分套餐及單點，烤肉套餐從2人~6人套餐都有，內容很豐盛。可選套餐也可單點，餐點選擇多元。請詳<八色烤肉台中店菜單>

除了多人套餐，也有增加個人超值烤肉套餐，共有6種選項只要200元起，原本是期間限定，現在全面供應，平日午餐晚餐都吃的到太棒了！

單人套餐精選6種超值套餐選項，份量有分小150g/大300g兩種價位，愛吃肉的朋友可以選大份吃個過癮，還可以再加價購，有ABC三種方案，每一種都比單點超值。我們平日晚餐時段來用餐，就選個人超值烤肉套餐。

入座後店員先介紹用餐方式，用餐過程有問題都可以按服務鈴請服務生來協助。座位抽屜除了餐具紙巾之外，還有可愛的小圍兜。

八色烤肉台中店 餐點

6號套餐 頂級醬淋全牛套餐(鹽烤牛肋條+水梨醬醃牛五花) 小300元/大480元

個人套餐會先送上白飯、韓式豆芽紫菜湯、生菜沙拉、3款韓式小菜、大醬沾醬、椒鹽。

白飯香Q好吃，很大一碗份量十足，搭配烤肉很有飽足感。韓式豆芽紫菜湯的料不少，味道不會太鹹，喝起來蠻清爽的。

生菜沙拉淋上果醋醬，吃起來特別開胃，搭配燒肉一起吃也有解膩的效果。

韓式豆芽泡菜、杏鮑菇、醃蘿蔔三款都是傳統韓國小菜，道地好吃又開胃解膩，單吃或者搭配烤肉一起吃都不錯。

水梨醬醃牛五花

我們點大份的套餐，肉品份量不少，牛五花層層堆疊成小山，看起來好誘人。

切成薄片的牛五花醃製入味，一上烤盤就逼出陣陣香氣，味道香甜又多汁，口感軟嫩接近入口即化，水梨醬牛五花味道好甜啊～

單吃燒肉容易膩，我們加點包肉生菜50元 ，一大盤還有附蒜頭。

生菜包肉再加上韓式豆芽泡菜及蒜頭，包捲起來大口吃，非常爽口又香甜，這種吃法才是道地美味啊~

鹽烤牛肋條

牛肋條厚切有先去筋處理，一大盤份量好多。愛吃肉的朋友很推薦跟我們一樣點大份的，吃肉好過癮。

八色烤肉的烤盤由韓國原裝進口，聚熱快還特別設計傾斜角度，烤肉的油脂會流到出油口，店員還會隨時巡桌幫我們用蘿蔔塊刮除烤盤上的油漬，在這裡吃烤肉比較無負擔。

牛肋條有點厚度，烤的時候可以剪對半，比較快熟。烤完堆疊在白飯上變成肉山牛肉丼飯，光是看就覺得很過癮！

如果自己烤怕無法掌握最佳熟度，可以按服務鈴請店員協助幫烤。牛肋條烤到剛剛好的熟度，油脂香氣好迷人，口感超級軟嫩，沾點大醬就非常好吃。愛吃牛肉的朋友，這套全牛套餐很推薦。

3號套餐老饕厚切彈舌獨享餐(厚切松阪豬+產銷履歷特選椒鹽豬五花) 小280元/大460元

厚切松阪豬 油花漂亮又有厚度，烤起來特別香。

這裡的松阪豬肉質很好，在烤盤上烤到兩面微焦，剪開來看剖面都熟了，就可以開吃。一邊烤一邊聞到油汁香氣，色香味俱全好享受喔～

厚切的松阪豬味道很甜，而且油脂香氣十足，口感QQ脆脆的非常彈牙。單吃就很好吃，喜歡重口味的朋友，可以加椒鹽或者是大醬，滋味都不錯。

產銷履歷特級椒鹽豬五花

吃韓式烤肉五花肉一定要點，八色烤肉最招牌的就是8種口味五花肉，有吃過的朋友都說讚。

產銷履歷的特級椒鹽豬五花品質真是不錯，厚切的豬五花QQ脆脆的，烤過後味道非常甜。

豬五花搭配韓國豆芽泡菜包捲在生菜裡頭，口感又Q又嫩很爽口，味道酸酸甜甜的非常好吃，我好喜歡這種包生菜的吃法，雖然套餐沒有附生菜葉，單點一份50元也很OK。

五花肉包生菜好吃，搭配白飯也是很美味，讓人一口接一口停不下來，不只烤肉好吃連米飯也很甜。

升級加購B方案 飲料加鹽烤草蝦 80元

飲料有可爾必思和無糖綠茶二擇一，我們選可爾必思。鹽烤草蝦一份有兩隻，這樣80元有夠超值!

先塗上奶油 再放草蝦，一邊煎一邊烤味道好香啊~我們請店員協助幫烤，像吃鐵板燒一樣享受。

店員服務很不錯，幫我們把草蝦烤到最佳熟度， 還擺出漂亮的姿勢讓我們拍照。草蝦肉質飽滿口感Q彈還帶點脆度，味道超級甜~~飲料加兩尾草蝦只要加價80元無敵超值推薦必點。

升級加購C方案 韓式經典料理三選一199元

這套加購有海鮮煎餅/韓式烤雞翅/泡菜豬肉鍋三選一，我們選了海鮮煎餅。

厚厚的海鮮煎餅外皮香酥內餡飽滿料好多，裡頭有花枝、蝦仁，每一口都咬得到海鮮料，尤其花枝好好吃!!我喜歡這裡的煎餅微濕的麵糊，口感很道地。

一大份海鮮煎餅原本單點價格240元，點套餐加購只要199元相當超值，吃不完可以打包不必擔心，愛吃韓國煎餅的朋友一定要加購C方案。

八色烤肉台中店整體心得

八色烤肉肉品等級不錯，口味也很道地好吃。個人套餐一整份有白飯、湯品、生菜沙拉、韓式小菜、肉盤，可以吃得很飽足，升級加點ABC方案價格也不貴。用餐環境舒適加上優質服務，個人烤肉套餐200元就能吃到比美食街還要超值!平日全天都有供餐，喜歡韓國道地烤肉的朋友，八色烤肉個人超值烤肉套餐可以試試喔~

八色烤肉台中店

粉絲團：八色烤肉FB

菜單：八色烤肉台中店菜單

地址：台中市北區三民路三段161號中友百貨C棟8樓（地圖）

電話：04-2229-8520

營業時間: 平日11:00~14:30 17:00~21:00 假日11:00~21:00

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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