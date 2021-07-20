外帶美食還能「聽菜」？北歐料理風米其林一星MUME　內用品質神還原

聯合新聞網 / 行遍天下
外帶價格相當超值的MUME雙人套餐，搭配掃描就能聆聽菜色解說與歌單的服務，非常有趣。
外帶價格相當超值的MUME雙人套餐，搭配掃描就能聆聽菜色解說與歌單的服務，非常有趣。

【文：行遍天下／圖片提供：MUME】

於2014年末開幕的新北歐料理風格的MUME，不僅在台北連續蟬聯三年的米其林一星佳績，更有著入圍亞洲50最佳餐廳的殊榮，同時也是在台最國際化的團隊。

主廚林泉Richie曾待過全球最佳的餐廳丹麥NOMA、香港米其林餐廳NUR、澳洲知名的Quay，透過這些經驗的養分，MUME將台灣食材以不受拘束的型態發揮，並成立Studio規劃整理食材資料庫，提高了台灣餐飲在國際能見度。

米其林一星雙人限量套餐　還能聲歷其境聽菜

透過著重於台灣在地食材的運用，MUME團隊在疫情期間推出由主廚精心設計的雙人份限量套餐組合。延續於店內享用的型態，菜單內容包含沙拉、前菜、主菜、甜點等一應俱全；值得一提的是，套餐組合更搭配一掃即聽的菜色解說與精選歌單，在家也能宛如在MUME內用餐般「聲」歷其境，相當用心且有趣。

選用彰化育種的玉露鴨新品種，研發構想源自伊比利豬、和牛，肉質細膩軟嫩，風味濃郁。
選用彰化育種的玉露鴨新品種，研發構想源自伊比利豬、和牛，肉質細膩軟嫩，風味濃郁。

喜愛品嚐鴨肉的饕客，當然不能錯過此外帶套餐。手撕鴨腿來自燉煮玉露鴨腿肉，不僅保留鴨肉原味，也因搭配茴香、小黃瓜等醃漬蔬菜後達到風味平衡，同時也推薦與套餐內的煙燻和牛油蔥油餅一起搭配享用。另道玉露鴨胸則同樣以彰化育養的玉露新品種鴨隻，無放血加上熟成10天，以低溫慢烤再塗上可樂薰衣草糖蜜烹調而成，滋味豐富獨特。

簡潔低調的小酒館風格，讓人感受到輕鬆自在的用餐氛圍。
簡潔低調的小酒館風格，讓人感受到輕鬆自在的用餐氛圍。

甜點則有奶酪、棉花糖共2款。奶酪入口有著顯著的麥芽風味，而尾韻則緩緩呈現出豆漿溫潤，佐以香甜的愛文芒果、清新薄荷享用，能感受到滑順濃郁又不失清爽風格，而棉花糖則以新鮮紅心芭樂果泥製成，酸甜清爽。

主廚林泉長期與在地小農、漁民合作，執著於發掘台灣在地食材。
主廚林泉長期與在地小農、漁民合作，執著於發掘台灣在地食材。

　

美味推薦

MUME

價位：MUME雙人外帶套餐，每份2,880元（每份套餐均附一瓶飲品，提供自取或專人外送）

備註：外帶外送美食隨時會因疫情調整，實際以店家公佈為準

　

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米其林 棉花糖 甜點

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