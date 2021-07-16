2021防疫美食大熱門！ 7家「外帶外送強打推薦」 從午餐吃到宵夜停不了

大亨餐酒館 午餐吃到宵夜美食NON STOP

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

小璇不只一次推薦這間位於中山區的大亨餐酒館～以往只做晚餐宵夜時段的大亨在疫情期間也推出了超值 #外帶外送 餐點～為了讓大家更有「定力」的防疫在家不要外出⋯大亨還會不定時更新菜單！讓喜歡大亨的粉絲能一直嚐鮮享受藍帶主廚創意！

#炙燒小卷墨魚麵

炙燒小卷墨魚麵從第一輪外帶人氣就居高不下！成為MENU經典固定款，大亨嚴選新鮮小卷以炙燒處理口感Q彈香氣迷人，搭配墨魚麵更是海味十足營養滿分～強力推薦給喜愛海鮮的您～

#勃根地紅酒牛肉

每日限量的勃根地紅酒燉牛肉，肉給得超大塊⋯入味不過鹹且份量十足！（根本是兩三人份）厚實的牛肉吃起來十分滿足，是大人小孩都愛吃的料理唷！如果吃不完，隔餐建議加入麵條青菜，一道菜讓你能吃個好幾餐，真的是CP值超高！XD

#奶油雞肉義大利麵

吸附奶油的麵條吃起來香Q帶有嚼勁!搭配外酥內嫩的雞肉吃起來意外的清爽，完全沒有奶味過重的甜膩感～除了人氣主餐，大亨也提供了下酒小點 與 冷凍調理包等多款品項～

熟食部份個人推薦的有: 越吃越涮嘴的芥末風味薯條與唐揚炸雞也是小璇試過大力推薦的舌尖尤物。#冷凍調理包推薦: 麻辣油封鴨胗、義式番茄辣牛肚，餓了只需隔水加熱就能享用...便利度超高！這都是宵夜場不可多得的美味！

#麻辣油風鴨胗

微微的辣度、口感Q彈帶有嚼勁，讓人齒頰留香回味無窮！食用方法：煮一鍋水，水滾後放入冷凍包，轉微火煮7分鐘，倒出即可食用

#義式番茄辣牛肚

燉得軟爛的口感，酸甜中帶有些許辣度非常好吃！食用方法：煮一鍋水，水滾後放入冷凍包，轉微火煮12分鐘，倒出即可食用

現在滿1600還贈送一瓶本橋紅酒(187ml）超值的餐點內容讓大家宅在家躲疫情也能享受藍帶規格的好酒好菜！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

(菜單不定時更新中～實際菜單請參閱粉絲團)

香頌私宅洋樓 在家也能吃得很有儀式感！

疫情期間想吃更豪華的套餐這裡也推薦一家高規格專門店給大家！與一般店家不同的是，香頌私宅洋樓的餐點除了單點也推出了 #豪華饗宴四人組合餐，讓大家宅在家也能享受與內用同等級的美食饗宴！疫情期間訂餐享8折優惠，可說是相當超值～

套餐內容:手工麵包x4份、每日湯品x4份、炙燒松阪豬瀑布沙拉、精釀啤酒燉牛肉、青醬綜合海鮮炒飯、蒙地拿烤春雞、燉煮彩椒什錦蔬菜、法式蘋果蛋糕x4

＃炙燒松阪豬瀑布沙拉

泰式口味的醬汁搭配炙燒處理後的松阪豬與生菜吃起來相當開胃爽口～

＃燉煮彩椒什錦蔬菜

大量時蔬混合番茄醬汁，是一道能均衡大餐的品項！除了單吃也能拿來拌麵拌飯，也是一道大人小孩都會很愛的料理！

#青醬綜合海鮮炒飯

選用主廚自製青醬，配方採全羅勒製作，添加松子提升香濃堅果風味，為了兼顧外帶品質選用炒飯方式製作，使用初榨快炒橄欖油能更加凸顯青醬羅勒香氣，並使飯粒粒粒分明～配料超豪邁...能吃得到新鮮透抽、肥美鳳尾蝦、紐西蘭淡菜等，是讓人驚豔的一品！

＃精釀啤酒燉牛肉

主廚用心慢燉三小時讓軟嫩牛臉頰肉化在口中，吃得出酒香、膠質滿滿的燉牛頰，入口不柴不澀，只見肉質猶仍嬌柔滑嫩，膠質誘人軟綿，堪稱為最柔情的一道歐陸家常菜！

#蒙地拿烤春雞

皮脆肉嫩的蒙地拿烤春雞料理費時！需要三天以上的工序製成～( 風乾一天 > 以蒙地卡羅香料特殊配方浸泡一天 > 再風乾一天 >才能進爐烘烤~）成品皮薄酥香肉質不柴且汁多味美～份量十足的烤春雞可搭配一旁附上的烤馬鈴薯及炙烤時蔬一起享用！讓你吃到齒頰留香大呼滿足！

預約請電>> 02-2501-8252；0928286990(馬小姐)

貍小龍 港點界的愛馬仕！

貍小籠實體門市就在大稻埕霞海城隍廟後方，但有別以往的推薦都有區域外送的限制，貍小籠的各式點心可直送全台灣每個角落！喜歡港點的堂粉可透過網路下單！就能體會「港點界愛馬仕」的風采與美味唷！小璇自選八件套組內含：瑤柱翡翠餃、馬卡龍流沙包、大蝦魚子燒賣、蝦肉玉米珍珠丸、蠔汁叉燒包、豉汁蒸排骨、香酥海鮮餅、檸檬蝦，口味多樣每一種都是店家精選！

這些小點不含防腐劑，冷凍起來可保存45天！份量絕對能讓我們吃上好幾天！口味眾多每天都有新鮮感！餐點會附上"施工圖"與蒸籠紙～大家只要按造指示，15分鐘就能料理出一桌美味！可說是相當方便～

有選擇障礙的棠可以選擇「澎湃八盒套組訂購連結」，原價$2756，現在只要$1988就能入手！可說是相當划算！

盲盒餐食 食評家葉怡蘭也推薦！

讓訂餐本身就成為驚喜！「要吃什麼啊？」這肯定是防疫期間大家最常問的一句話。住家附近的外帶已吃過好幾輪，實在已經想不到要吃什麼了⋯⋯⋯有「便當屆的健達出奇蛋 」之稱的盲盒餐食由專門供應 桂丁雞的手串集團「鳥哲燒物專門店」、手串本舖「串燒」，以及知名私廚「Podium」、新開幕匯集中國八大菜系的「中山對酌」等品牌聯合推出，各大名廚的每日創意，讓訂餐本身就是一種驚喜！

盲盒餐食需於前一天預定！費用為294元/每週至少推出兩款！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

盲盒餐食以桂丁雞為主要食材以不同菜系、料理手法變幻出各式各樣的美味！意思是⋯你可能吃到美式漢堡、韓式炸雞、日式手串、港式油雞飯、台式三杯雞⋯⋯Who Knows?今天會吃到什麼？但能確定的是⋯It’s Amazing!打開瞬間絕對驚喜，吃進口中更是絕對美味~

本次的盲盒餐食由Podium主廚所料理！平常想吃他的菜要花五六千，疫情讓大家三百就吃到⋯這時候不吃什麼時候才吃?!

主廚使用了雲林究好豬，以泰式醃料醃製一天後，再以低溫慢烤⋯⋯烤到軟嫩入口即化！底層使用的是池上台梗九號米！過程添加屏東白洋蔥與香椿等食材以陶鍋烹煮而成！配菜包含金山紅土57號地瓜球、紫蘇梅醃漬的聖女番茄，屏東落山風下孕育的洋蔥做成西班牙烘蛋，花蓮 農場熟成南瓜、彰化埔鹽鄉白花菜、南投埔里俗稱美人腿的筊白筍！

這些餐盒裡的主配角，都嚴選自台灣各地食材！透過它們！我們一起環遊台灣～～寫到這裡，我忍不住又餓起來！第一次訂購我就愛上這種宛如老媽煮什麼就吃什麼的興奮感！手串集團讓「#不知道吃什麼」變成防疫生活中最最最有趣的一件事！

除了神秘的盲盒餐食⋯⋯店內也推出菜色固定的燒鳥便當！內容精選了店鋪裡最具人氣的雞翅膀、雞胸一夜干、雞肉丸！搭配溏心蛋、炙烤銀杏⋯⋯底層還擺上了獨家製作的雞肉燥以及油香不膩的『五目桂雞油炊飯』

OMG ! 這是我吃過最最最好吃的便當！光是米飯就厲害到無以復加！每一口都是料多味美！就像置身居酒屋現場那樣的開心！為了證明有多好吃！我把扒光到盒底朝天的照片都放上來了！（有看到刮痕嗎？我只差沒把盒子都吃下去了🤣）

＊訂購方式：

鳥哲FB訊息：m.me/toritetsu1111

鳥哲Line預訂：https://lin.ee/8AlxIYS

鳥哲IG：https://instagram.com/toritetsu.tw?utm_medium=copy_link

鳥哲電話：02-2831-0166

Old Seat 老位餐酒 讓你在家也能吃香喝辣！

美食推薦銷魂麻辣水餃、老位餐酒、冷凍水餃，疫情釀餐飲危機，讓米其林都開賣了水餃，但⋯這水餃好不好吃⋯還真的是煮的時候就知道！

Old Seat 老位餐酒 的「銷魂麻辣水餃」外皮薄透柔嫩，內餡細緻不肥，入口後溫順的麻香瀰漫口腔鼻腔讓人通體順暢，完全不用任何沾醬，吃原味就能飛天！ 難怪開賣一週知名藝人的訂單就欠一屁股！這吃完不下訂絕對是舌頭有問題了啦！😂好吃滿檔的麻辣水餃～小璇吃完馬上下訂十包！不要懷疑～我搭的是Old Seat Restaurant.Cafe 川酒＆咖啡 川酒＆咖啡 調酒！如此美味，值得這樣的款待！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

辛殿麻辣鍋 紅白鍋底萬人迷

「入喉不嗆；麻而不辣」辛殿的紅白湯底的層次相當豐富～相當有記憶點！除了湯頭很招人喜愛...辛殿入味的鍋底鴨血、嫩豆腐與超優質的肉品...都是只要吃過就不會忘記的！完全符合我對麻辣鍋物的期待！每次造訪我都會不計形象的怒吃！彷彿正在參加大胃王比賽～

辛殿麻辣鍋這次進攻外帶外送市場 想必粉專又是一個訊息回到手軟的爆單狀態！但目前只有公館店提供防疫套餐外帶 訂購詳情請洽辛殿麻辣火鍋粉絲團～點此看全文

起士公爵蛋糕

來自台南多次成為金馬獎御用的品牌起士公爵，是多位藝人都指定推薦的蛋糕品牌，疫情期間起士公爵多款蛋糕都破天荒推出防疫免運安心配的服務～我也趁這個機會趕緊訂購...讓起士公爵美味的糕點療癒我疫情期間的焦慮與煩躁！

小璇今天要推薦的兩種口味都是防疫免運的大熱門！限量推出的「靜岡熔岩抹茶布朗尼」使用了正宗靜岡抹茶粉 X 比利時頂級白巧克力～展現悠長濃醇的抹茶風韻...沒有市售抹茶蛋糕那麼的奶味重，很符合現代人對健康減醣飲食的需求！是抹茶控絕對不能錯過這樣的美味

至於各大節慶評比常勝軍的「楓糖蔓越莓乳酪蛋糕」吃起來的口感就像冰淇淋一般～微微的甜度來自加拿大楓糖...讓人吃了還想再吃！就算吃多也不擔心造成身體負擔,很符合現代人對健康飲食的要求！最讓我驚艷的就是可以吃到帶有嚼勁的北美熟成蔓越莓～蔓越莓果乾與凝脂乳酪的酸度相映成趣，提升了吃食的層次口感！現在就訂購一起吃爆它！

文章來源：棠小璇*低調的奢華 月之饗宴 FB：棠小璇 Lune fete

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