每人不到310元！ 夏慕尼新香榭鐵板燒外帶套餐，爽吃松露炒飯、香煎菲力牛排

在家吃飯也要有濃濃的儀式感，想念夏慕尼新香榭鐵板燒優雅的用餐氣氛，在鐵板上跳耀的新鮮食材，充滿鐵板鍋氣的炒飯、與道道精緻的前菜、主菜、點心、飯後飲品，現在把這份美味外帶回家，份量不變但價格更優惠，這篇跟大家分享夏慕尼新香榭鐵板燒外帶的表現，給現在還不能恣意內用的你們有一個新的選擇。

夏慕尼 是我第一個外帶的王品品牌，也是第一個沒有用外送平台送到家的品牌，因為外送當期的優惠是滿$599省$100，外送平台雖然有優惠但就是還要外送費，整體差異有到快$200元唷。（每期優惠不同，請依照當期優惠為主）

這是這幾個月來外帶餐點最貴的一餐，話雖如此，我還是控制在一個人不到$310元，真的是疫情中的小確幸啊！不過還是要看當期的優惠是什麼，我也會將最新優惠更新在下面唷。

【夏慕尼 與您安心戰在一起】

📣即日起-7/31 ✨自取外帶85折✨

夏慕尼新香榭鐵板燒 外送包裝

品牌廠的外帶包裝都做得蠻不錯的，訂製的品牌紙袋上面寫主廚的姓名與當日體溫。

不得不誇獎王品系列的包裝很仔細，只是伴隨著就是過度浪費啦！還是建議這段期間大家能自煮防疫就盡量吧！每次吃完外送看到堆積如山的容器我就頭痛啊…像是包得很仔細的麵包、麵包的抹醬、牛排的醬汁、蒜片然後還付了迷你的暖暖包保溫。 (實際的功用就不知道有多少了)

夏慕尼新香榭鐵板燒 餐點介紹

這次我們兩人用餐，點了一份松露炒飯、一個主餐（加購一品付餐：法式玉米濃湯）、帕馬森起司麵包（2入），我覺得就吃很飽了！（炒飯份量足、麵包也會佔胃）

網路上一片好評的帕瑪森起司麵包，強烈建議大家加點，就算當成防疫餐點隔天氣炸或是烤箱在覆熱都好吃，除了單吃鬆軟淡淡起司香氣以外，強烈推薦附上的蒜味魚子抹醬，蒜味濃醇魚子帶有豐富口感，整體鹹度偏高，沾一點就很夠味。

炒飯有兩款，松露炒飯與櫻花蝦炒飯，不要小覷這炒飯，份量很夠啊！

最怕炒飯外帶的油膩感，使用牛皮紙盒裝著墊上一層防油的襯紙，讓整體油膩感降低。

松露炒飯 $220

夏慕尼的炒飯炒的粒粒分明，使用洋蔥、蒜頭、雞蛋等簡單的配料加上鐵板鍋氣炒出的炒飯，口味不會太重，本來期望是很濃的松露味，不過看起來是上面那一坨才有松露感，要吃之前可以充分混合才能品嘗到松露味。

嫩煎松露菲力 $360（加價一品副餐）

主餐會特別使用鋁箔紙包著做保溫，加上各種蔬菜顏色作點綴讓餐盒變得更加繽紛，菲力口感本身就是軟嫩多汁，單吃或是加上蒜片都還不錯，也可以使用附上紅酒松露醬沾醬變化出高雅風味。

以份量的話兩個人Share其實不多啦，但是因為前方炒飯以及麵包都吃得差不多了，我覺得還算可以，畢竟我們胃口不大，如果胃口比較大的人可以點兩份主餐+一份炒飯就夠了。

為了整體價格考量我們就沒有點飯後甜點跟飲品了！大家可以自行斟酌，我是覺得整套點下來價格就會太高，不符合我自己小資的個性與小鳥胃啦，這次整個用餐加上折扣我們只花了$618，等於一個人不到$310，如果到店內完整吃一整個套餐$1090(加一成)，大家可以自行參考囉！

夏慕尼新香榭鐵板燒 菜單Menu

米其玲玲的觀點

■ 一句點評時間：有優惠時我覺得蠻值得吃的夏慕尼，我覺得還蠻有儀式感的，比起主餐，我更推薦大家推薦的帕馬森起司麵包與炒飯。

■ 米其玲玲給星時間 ：★★★☆☆（滿分五顆星）

夏慕尼新香榭鐵板燒（板橋民生店）

電話：(02)2250-9169

地址：新北市板橋區民生路二段231號

營業時間：週一~週日 11:30~14:30、17:30~22:00

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文章來源：Ling's美食x幸福遊

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