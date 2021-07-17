一開放就被秒殺！ 台中美食「茶六燒肉堂」，比演唱會還要難訂的防疫便當

你有吃過在三級警戒期間比演唱會還難訂茶六燒肉堂的防疫便當嗎?目前在台中跟高雄都有分店，一開放預訂就被秒殺，電話要打數百通才有機會訂到！不想出門也可以選擇UberEats外送。

茶六燒肉堂訂餐方式

線上預訂、電話、UberEats

每天10:30可以預訂今天的便當，建議是10:29前先準備好信用卡，填好資料後就可以送出。

我自己訂餐的經驗是早上10:30進去，中午時段12:00~13:00取餐已經被訂完了!後來在選餐的時候，本來選的時段17:30，要結帳的時候一直說時段額滿，一共三個時段額滿，第四個時段才能結帳!訂個便當也是跟搶演唱會門票一樣刺激！

網站上沒有訂到的可以打電話進去，同時間很多人在打電話，所以沒有打個50、100通基本上是訂不到，也可以選擇到現場或是叫UberEats，選擇外送價格就沒有8折優惠。

茶六燒肉堂菜單 (取自粉絲團)

最多人推薦的也是最難搶的【超值限定蓋飯】

8折優惠價NT.158

蓋飯內含以下三種肉品：醬燒五花牛、醬燒五花豬、去骨雞腿肉

肉的品質跟份量都有一定的水準，裡面的是五花肉的所以肉質柔軟，帶有豐富的油脂，Q彈的米飯搭配濃郁的燒肉醬吃真的會讓人一口接一口，還有泡菜、香菇、節瓜、鹽蔥配菜，這個價格來說很超值!

經典牛肉蓋飯 8折優惠價NT.238

蓋飯內含以下三種肉品：

鹽蔥五花牛、醬燒霜降牛、醬燒牛條肉

極品豚肉蓋飯 8折優惠價NT.206

蓋飯內含以下三種肉品：醬燒梅花豬、醬燒五花豬、松阪豬肉

想要訂的把所有資訊整理再這邊，祝福大家都可以吃到想吃的便當

防疫特別版菜單

蓋飯餐點照可參考 ​

電話訂餐時間 10:30-21:00​

線上訂餐時間 10:30-21:00​

店面取餐時間 11:30 - 21:00​

最後點餐時間至21:00截止​

提醒：部分手機直接點選『線上點餐』網址，FB APP預設的瀏覽網頁會無法點擊，要另開其他瀏覽器（ ex : Safari 或 Chrome....等等）才能預約唷！​

茶六燒肉堂 台中朝富店

地址:台中市西屯區朝富路258號

電話:04-2258 7126

線上點餐點我

茶六燒肉堂 台中公益店

地址:台中市西區公益路268號

電話:04-2328 1167

線上點餐點我

茶六燒肉堂 台中中清店

地址:台中市北屯區中清路二段1037號2樓

電話:04-2425 1138

線上點餐點我

茶六燒肉堂 博愛店

地址:高雄市左營區博愛二路238號

電話:07-5566 657

線上點餐點我

文章來源：829吃喝玩樂開箱趣 FB：829吃喝玩樂開箱趣

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