Pizza Hut「大披薩只要249元」！還有「KitKat巧克力芝心餅皮」好吸睛，免費再抽新品兌換券

過去動輒一個大披薩就要超過五六百元以上的必勝客Pizza Hut，這回推出超狂「大披薩249元」4種口味輕鬆點優惠，絕對買到賺到，另外，必勝客又繼續「搞怪」了，即日起與KitKat的聯名新品推出巧克力爆爆芝心球，鹹甜口感讓人一吃就愛上！

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan官網

單點一個大比薩只要249元，必勝客Pizza Hut這回推出的輕鬆點共有四種口味，分別為熱帶鳳梨鮮蝦、白醬燻雞培根、煙燻黃金總匯、臘腸起司三重奏。其中像是「煙燻黃金總匯」，採用日式照燒醬與美式臘腸、培根和玉米等經典披薩元素，日式口感一次吃起來；還有「白醬燻雞培根」，用特選的煙燻雞絲，再撒上培根、洋菇、青花菜與莫札瑞拉起司，牽絲的濃郁雞汁口感非常好吃。值得注意的是本優惠限定鬆厚及舊金山餅皮喔。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan官網

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan官網

另外，愛玩創新的Pizza Hut，先前成功引起「香菜皮蛋豬血糕披薩」網路的超人氣討論，也登上國際媒體的版面。這回持續玩創意與KitKat巧克力品牌聯名，把原先作為披薩餅皮的芝心餅皮與巧克力融合，做出鹹甜口感的「爆爆芝心球」，原料使用莫札瑞拉起司與KitKat巧克力，號稱怪異但完美的搭配，吃起來有著濃郁的芝心口感，還與KitKat巧克力迸發出甜鹹的味蕾衝擊，一定要嚐鮮看看，現在單點一份99元，加購價只要69元。最後於臉書指定貼文留言對「爆爆芝心球」吃進嘴裡的想像，就有機會免費獲得必勝客新品兌換券，更多好康優惠請上臉書官網查詢。

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan官網

圖／必勝客 Pizza Hut Taiwan官網

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