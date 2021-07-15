現賺105元！「石二鍋」滿額送「3種菇＋肉片＋豆腐」

王品集團在防疫期間的前20大熱門銷售產品中，共有8款鍋物上榜，其中又以石二鍋最具人氣，顯現台灣民眾對於鍋物的喜愛。為了幫消費者打氣，即日起至全台「石二鍋」外帶餐點，滿499元即贈送「好菇道聯名能量盒」，限量13萬份，送完為止。

此次石二鍋與好菇道聯名推出的能量盒，內含有好菇道的「鴻喜菇、雪白菇、日本舞菇」等3種菇菌食材，另外還有石二鍋的雪花牛／上選豬（2擇1），以及2塊石二鍋豆腐，價值105元。凡於即日起至全台石二鍋門市外帶生食套餐、單點、加價購（熟食除外），消費滿額499元，就贈送1盒聯名能量盒、滿998則贈送2盒，以此類推，共計限量13萬份，送完為止。