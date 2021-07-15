四大袋免千元！ 新竹「竹間鍋物」防疫套餐爽帶回家，還有「明治冰淇淋疊疊樂」吃到爽~

這樣四大袋含20杯明治冰淇淋只要990元？（優惠到7/26/2021為止)

小米的愛店竹間鍋物疫情期間推出炎炎夏就是要吃明治冰淇淋優惠方案！只要990元可選500元防疫套餐，再加20杯5種口味任選的明治冰淇淋，不用千元的價格就可以吃爽了。

竹間精緻鍋物-竹北中華店 外帶2.0活動 （優惠到7/26/2021為止）

活動一

買任何鍋物，加價39元明治分裝100ML冰淇淋乙杯

活動二

防疫500雙人套餐 + 20杯 明治分裝100ML冰淇淋👉割引價 只要990元！明治冰淇淋五種口味任選（巧克力脆片 OREO黑餅乾 薄荷巧克力 義式芒果 草莓起司），每日限量其他口味提前預訂。

雙人套餐500元(原價1000元)直接打５折了！個人覺得自己家裡煮白飯，2~3人吃也可以，因為還有送７選１肉品，總共有３盤肉了！選990元方案還可以多20杯明治冰淇淋，放在冰箱裡可以慢慢吃，是家裡追劇神器。

雙人套餐 原価$1000 割引発売$500 5折

壹.湯頭選1

a.柴魚昆布高湯 b.爆香招牌石頭鍋

貳.頂級肉品選2

a.小肥牛（200克） b.梅花豬（200克） c.台灣鶏腿（180克）

足飽附餐選2

a.白米飯 b.冬粉絲 c.烏龍麵 d.王子麵e.蒸煮麵 f.機能蛋

肆.鍋物好料

日本紅得條/小貢丸/千貝燒/手工（三記魚餃/蛋餃/甜不辣）X2 老油條x4

伍.季節時蔬

高麗菜（400克） 金針菇（200克） 杏鮑菇（200克）

+89元更換雙人湯底（麻辣、牛奶、泡菜、青花椒、藥膳）

今天就帶著4大袋回家吃了！小米跟小結巴及她妹妹3人就吃很飽了。

防疫500雙人套餐 + 20杯 明治分裝100ML 冰淇淋 割引價 只要990元

這樣冰淇淋疊疊樂是不是太浮誇了？

這一桌只要990元（小米有換麻辣湯頭+89元，如果用原味或石頭鍋湯底就不用再加錢了）！

開動啦！

炎炎夏日就要吃明治冰淇淋的啦！20杯明治冰淇淋有5種口味可以任選（需前一天預訂），義式芒果/薄荷巧克力/草莓起司/脆酥黑餅乾/巧克力脆片。

吃完火鍋再吃冰最棒了！而且明治冰淇淋冰久了也不會難挖，牛奶香還不輸哈根XX呢，哈哈哈⋯

+89元更換麻辣湯頭，還有附上２顆豆腐及5塊鴨血，美味再升級了！

PS. 取餐時可以跟店員要醬料來提味唷。

老油條口感不錯！

小米是選了小肥牛及梅花豬！兩種肉涮剛好的煮度口感都不錯。

這是店家的加碼！只要賣500元或以上的套餐就送七選一（牛／豬／羊／雞腿／ 蛤蜊／鮮蚵／蝦子），真的是超值到底啦！

其他還有手工的餃類一直是他們的招牌唷！日本紅蟳條/小貢丸/千貝燒/手工(三記魚餃/蛋餃/甜不辣)X2

高麗菜（400克）金針菇（200克）杏鮑菇（200克）

足飽附餐選2

a.白米飯b.冬粉絲 c.烏龍麵 d.王子麵e.蒸煮麵 f.機能蛋

竹間精緻鍋物-竹北中華店

地址：新竹縣竹北市中華路355號

電話：03-5331128

營業時間：11:00-03:00（最後點餐時間為02:00）（中午不休息，只有除夕及大年初一公休）

粉絲團：竹間精緻鍋物 竹北中華店

（可刷卡/1成服務費/有兒童椅/可帶寵物請放入寵物籃）

竹間精緻鍋物-竹北文興店

地址：新竹縣竹北市文興路一段306號1樓

電話：03 668 8078

營業時間：11:00–03:00

粉絲團：竹間精緻鍋物-竹北文興店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

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