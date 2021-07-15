快訊

想打莫德納、BNT再等等！ 指揮中心宣布「未來4周都AZ」

台股收盤再創歷史新高 上漲188點站上萬八關卡

四大袋免千元！ 新竹「竹間鍋物」防疫套餐爽帶回家，還有「明治冰淇淋疊疊樂」吃到爽~

跟著踢小米吃喝玩樂趣 / 文、圖／踢小米

udn走跳美食／踢小米

這樣四大袋含20杯明治冰淇淋只要990元？（優惠到7/26/2021為止)

小米的愛店竹間鍋物疫情期間推出炎炎夏就是要吃明治冰淇淋優惠方案！只要990元可選500元防疫套餐，再加20杯5種口味任選的明治冰淇淋，不用千元的價格就可以吃爽了。

竹間精緻鍋物-竹北中華店 外帶2.0活動 （優惠到7/26/2021為止）

活動一

買任何鍋物，加價39元明治分裝100ML冰淇淋乙杯

活動二

防疫500雙人套餐 + 20杯 明治分裝100ML冰淇淋👉割引價 只要990元！明治冰淇淋五種口味任選（巧克力脆片 OREO黑餅乾 薄荷巧克力 義式芒果 草莓起司），每日限量其他口味提前預訂。

雙人套餐500元(原價1000元)直接打５折了！個人覺得自己家裡煮白飯，2~3人吃也可以，因為還有送７選１肉品，總共有３盤肉了！選990元方案還可以多20杯明治冰淇淋，放在冰箱裡可以慢慢吃，是家裡追劇神器。

雙人套餐 原価$1000 割引発売$500 5折

壹.湯頭選1

a.柴魚昆布高湯 b.爆香招牌石頭鍋

貳.頂級肉品選2

a.小肥牛（200克） b.梅花豬（200克） c.台灣鶏腿（180克）

足飽附餐選2

a.白米飯 b.冬粉絲 c.烏龍麵 d.王子麵e.蒸煮麵 f.機能蛋

肆.鍋物好料

日本紅得條/小貢丸/千貝燒/手工（三記魚餃/蛋餃/甜不辣）X2 老油條x4

伍.季節時蔬

高麗菜（400克） 金針菇（200克） 杏鮑菇（200克）

+89元更換雙人湯底（麻辣、牛奶、泡菜、青花椒、藥膳）

今天就帶著4大袋回家吃了！小米跟小結巴及她妹妹3人就吃很飽了。

防疫500雙人套餐 + 20杯 明治分裝100ML 冰淇淋 割引價 只要990元

這樣冰淇淋疊疊樂是不是太浮誇了？

這一桌只要990元（小米有換麻辣湯頭+89元，如果用原味或石頭鍋湯底就不用再加錢了）！

開動啦！

炎炎夏日就要吃明治冰淇淋的啦！20杯明治冰淇淋有5種口味可以任選（需前一天預訂），義式芒果/薄荷巧克力/草莓起司/脆酥黑餅乾/巧克力脆片。

吃完火鍋再吃冰最棒了！而且明治冰淇淋冰久了也不會難挖，牛奶香還不輸哈根XX呢，哈哈哈⋯

+89元更換麻辣湯頭，還有附上２顆豆腐及5塊鴨血，美味再升級了！

PS. 取餐時可以跟店員要醬料來提味唷。

老油條口感不錯！

小米是選了小肥牛及梅花豬！兩種肉涮剛好的煮度口感都不錯。

這是店家的加碼！只要賣500元或以上的套餐就送七選一（牛／豬／羊／雞腿／ 蛤蜊／鮮蚵／蝦子），真的是超值到底啦！

其他還有手工的餃類一直是他們的招牌唷！日本紅蟳條/小貢丸/千貝燒/手工(三記魚餃/蛋餃/甜不辣)X2

高麗菜（400克）金針菇（200克）杏鮑菇（200克）

足飽附餐選2

a.白米飯b.冬粉絲 c.烏龍麵 d.王子麵e.蒸煮麵 f.機能蛋

竹間精緻鍋物-竹北中華店

地址：新竹縣竹北市中華路355號
電話：03-5331128
營業時間：11:00-03:00（最後點餐時間為02:00）（中午不休息，只有除夕及大年初一公休）
粉絲團：竹間精緻鍋物 竹北中華店
（可刷卡/1成服務費/有兒童椅/可帶寵物請放入寵物籃）

竹間精緻鍋物-竹北文興店

地址：新竹縣竹北市文興路一段306號1樓
電話：03 668 8078
營業時間：11:00–03:00
粉絲團：竹間精緻鍋物-竹北文興店

文章來源：跟著踢小米吃喝玩樂趣 FB：跟著踢小米寶島吃喝玩樂趣

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

冰淇淋 巧克力 烏龍麵 火鍋 新竹美食

相關新聞

宅食經濟躍大勢！PChome 24h購物「2021上半年生鮮食品熱銷TOP10」你都吃過了嗎？

宅食經濟蓬勃發展，帶動PChome 24h購物今年上半年生鮮食品銷量較去年同期成長逾30%，更催化線上生鮮版圖掀起新浪潮...

四大袋免千元！ 新竹「竹間鍋物」防疫套餐爽帶回家，還有「明治冰淇淋疊疊樂」吃到爽~

udn走跳美食／踢小米 這樣四大袋含20杯明治冰淇淋只要990元？（優惠到7/26/2021為止) 小米的愛店竹間鍋物疫情期間推出炎炎夏就是要吃明治冰淇淋優惠方案！只要990元可選50

「瓦城」成立訂餐平台啦！超狂「8折優惠」，還有1010湘、時時香個人餐

瓦城集團「安心美味平台」正式開台啦，集結旗下人氣品牌瓦城、時時香與1010湘，推出超狂高達25款泰式與中式料理的個人獨享餐盒，不論外帶自取或是外送服務都有，最重要的是即日起至8月底，只要單筆訂單滿1000元，輸入折扣碼馬上享有8折優惠。另外瓦城集團還推出新創的「餐盒訂閱服務」，完全客製化消費者需求，擁有真正的「獨享」體驗。

5折超划算！海霸王防疫套餐下殺半價、石研室推188個人鍋＋獨家外送8折

吃好吃飽才有力氣防疫！主打台味海鮮料理的「海霸王」7月加碼防疫優惠，3款感恩套餐下殺5折，免800元就能爽嗑三鮮美食。而石頭火鍋「石研室」也推出188元飽足系個人鍋，再加碼生鮮組合直接送到家，滿200

整桶雞腿加雞排！繼光香香雞ｘ通庵咖哩「冠軍咖哩炸雞桶餐」超欠吃

台灣本土品牌繼光香香雞突破以往台式鹽酥雞定位，特別聯手通庵熟成咖哩，首度推出美式雞腿桶餐——全新「冠軍咖哩炸雞」。新品即...

1元呱呱包、雞翅！頂呱呱「47周年生日餐優惠」全台巡迴，加碼還魂梅免費送

為歡慶47周年生日，台灣著名速食品牌頂呱呱以「TKK時光列車」為主題形式，推出限定優惠，除了有專屬「HAPPY B-DAY餐」，7/15開賣日當天起至7月底還會陸續於全台地區推出1元品項，活動期間可用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。