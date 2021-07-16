宅在家就愛吃火鍋！「石二鍋外帶」免費升級大菜盤大肉盤，還不用辛苦備料

防疫宅在家，石二鍋讓你在家吃火鍋，不用辛苦備料！！越是艱難，越要吃飯，才有力氣戰在一起！！不只讓你在家吃火鍋，還免費升級大菜盤大肉盤，吃美味也要吃飽！

石二鍋今年終於在彰化市中山路上開了路面店，可惜還沒機會到店用餐就遇到了肺炎疫情大爆發！！！

沒法到店用餐沒關係，我們宅在家一樣可以吃石二鍋，現在還可以線上先預約訂餐，透過LINE SPOT就可以線上訂餐。

王品集團旗下品牌在疫情期間都有提供外帶滿599元即折100元的優惠活動，但石二鍋外帶生食套餐已經主動升級大菜盤+大肉盤，所以不再適用滿599元折100元囉!除此之外，每份套餐皆提供一份石二鍋自製黃金比例沾醬，這沾醬單點可要20元呢！

進入系統後，先選定取餐分店

再確認取餐時間，可以立即取餐，但也要等個30~40分鐘，畢竟備餐需要時間；或者選定其他日期跟時間，如果該時段已經額滿的話就不會出現在可選擇時段上，有點先搶先贏的意味啊！

決定好取餐分店、日期跟時間後，就可以進入menu頁面開始點餐了，可以選擇生食套餐，也可以直接外帶熟食回家立馬就開動喔。

點餐頁面上沒有出現，但套餐都有附一份石二鍋自製黃金比例沾醬，另外要注意的就是建議每鍋加購一只塑膠袋，塑膠袋一個是2元喔！！

最後確認訂單後，再輸入訂購人資訊就可以送出訂單囉！

貼心小叮嚀～石二鍋只接受現金結帳，並無接受其他支付方式喔。

訂單送出後，會先收到一封訊息，餐點在確認中，這時還不算訂購完成，要等到收到下面那封訊息，"餐點準備中，訂單已確認..."，才算訂購完成。

我們訂餐當天正下雨，雨天吃火鍋最適合了！

看起來很舒服的用餐空間吶～，只能期待疫情趨緩後來店內吃火鍋了。

吉米提了兩大包回家，我們共訂了兩份套餐。

有兩包湯底，其實也可以單買湯底回家自己備料，只不過這樣也沒比較輕鬆就是了。

一包湯底是用兩個塑膠袋包裝，吉米對這細心服務覺得滿意。

看起來不太多的湯底，但實際上倒進鍋裡還是不少的，所以當下我們決定先倒一包湯底就好，如果之後覺得不夠再加湯就好。

肉片用便當盒裝著，一份是牛肉、另一份是豬肉(以D代表)跟魚肉，為保新鮮，建議盡快食用完畢，冷藏的話也只能保存24小時。

為求方便，我們沒有再另外裝盤，石二鍋用便當盒裝肉品跟配料、用塑膠袋裝蔬菜、紙碗裝白飯、夾鏈袋裝醬料.....這方面我覺得是還好，以石二鍋這麼親民的價位，這樣的包裝是可以接受的。

我們一家四口，都好期待這一餐啊~雖然為了防疫宅在家不能到處去，但要不是因為疫情因素，應該是不會有機會在家吃石二鍋。

照官方說法，這可是加大肉盤，只不過裝在便當盒裡還真的看不出來，但我們一家四口吃完之後，的確是吃超飽的，以往我們去餐廳吃火鍋，是點兩個鍋一家四口一起吃，但一定會再單點肉品跟其他單品的，這樣才能吃飽!! 不過現在兩個套餐的份量就有吃飽，果真是加大肉盤菜盤的份量，另外就是石二鍋的鯛魚片是帶皮的，這跟其他火鍋店供應的鯛魚片不太一樣。

其他的配料就放在另一個便當盒裡，多數是原型食材，吃得健康也吃得安心，

林氏父子女等我拍完就迫不及待地把食材通通丟下鍋，等待可以大快朵頤的那個moment

點餐時我沒注意到點套餐是有附醬料的，我還自己在家調製了沙茶醬加醬油，還切好蔥花跟洋蔥丁待命，待吉米回來後才發現原來點生食套餐也有附黃金醬料一份。

我品嘗起來呢~這份黃金醬料裡除了一般我會加的沙茶跟醬油外，"醋"的味道很明顯喔！！沾第一口時會覺得有點酸酸的，吉米說他不太習慣，但多沾幾次之後就覺得很順口也很提味，幾乎都被吉米沾光光了！！

外帶石二鍋的生食套餐回家自己煮火鍋別有一番風味，如果是外帶煮好的火鍋回來會有一種吃臭臭鍋的錯覺，整個fu都不一樣了，這也算防疫宅在家的另類優點，畢竟何年何月會想外帶石二鍋回家吃呢？！

因為還剩一份湯底，所以隔天我便自己備料，可以再吃一次火鍋，但自己備料要買的東西可多著呢～認真算一算，並沒有比較省時跟省錢喔!!外帶石二鍋雖然沒有消費滿599元折100元的優惠，但已經都把菜盤跟肉盤升級大份的了，我們一家四口吃這樣花五百元，還剩一份湯底然後吃很飽，真心覺得非常划算啊！！

石二鍋 (彰化中山店)

地址：彰化市中山路二段227號

營業時間：11:30~22:30

電話：04-7282468

文章來源：薇琪&吉米の生活小札記 薇琪&吉米の生活小札記

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