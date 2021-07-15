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「瓦城」成立訂餐平台啦！超狂「8折優惠」，還有1010湘、時時香個人餐

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／瓦城線上訂餐官網
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瓦城集團「安心美味平台」正式開台啦，集結旗下人氣品牌瓦城、時時香與1010湘，推出超狂高達25款泰式與中式料理的個人獨享餐盒，不論外帶自取或是外送服務都有，最重要的是即日起至8月底，只要單筆訂單滿1000元，輸入折扣碼馬上享有8折優惠。另外瓦城集團還推出新創的「餐盒訂閱服務」，完全客製化消費者需求，擁有真正的「獨享」體驗。

圖／瓦城線上訂餐官網
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瓦城餐點部分，有超過8款餐盒供選擇，像是咖哩牛肉飯，採用馬莎蔓咖哩牛撒上現切青蔥，拌一拌馬上可以吃到異國的經典風味；或泰式必吃的「椒麻雞飯」，把整隻去骨雞腿肉拿去炸得金黃酥脆，加上特製椒麻醬，切開來滿滿肉汁流出，絕對食指大動；還有「綠咖哩椰汁雞飯」，燉製的鮮嫰雞腿肉片，融合長豆丁、九層塔及進口綠咖哩精緻烹煮而成，淋上飯非常好吃。

圖／瓦城線上訂餐官網
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至於1010湘的餐點部分，也提供9種餐盒料理供選擇。像是「3.5杯雞餐盒PLUS」，特選去骨雞腿肉與Q軟米血糕，配上獨家秘製醬汁，迸發的花雕酒香及蒜頭薑片鮮美滋味，把三杯雞的精髓拉到最高層次；或「超級麻婆豆腐飯」，是大廚手工嫩切白豆腐後，再配上鴨血麻婆醬烹煮而成，夏天沒胃口點這個絕對開胃下飯。其他還有蔥爆鮮牛飯、宮保雞丁飯、麻油松阪豬飯、酥炸口水雞飯等。

圖／瓦城線上訂餐官網
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值得一提的是，現在線上點餐平台還推出「多日購」訂閱制服務，有分3、5、7日購方案，每天都會更換不同的客製化菜色，想要天天瓦城料理的消費者務必把握機會。另外即日起至8月31日，只要單筆訂單滿1000元，輸入折扣碼「HAPPY07」馬上享有8折優惠。最後還有7月15日至7月21日，為促進線上訂餐消費，只要在LINE官方帳號「wa10」，預訂預約餐點、選擇到店自取，平日消費滿600元可以直接現折100元喔，更狂的是，新客首次消費輸入優惠碼「NEW202107」，超狂不限金額，皆可以享有現抵100元的優惠。不要猶豫馬上行動囉。

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