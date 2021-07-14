5折超划算！海霸王防疫套餐下殺半價、石研室推188個人鍋＋獨家外送8折

吃好吃飽才有力氣防疫！主打台味海鮮料理的「海霸王」7月加碼防疫優惠，3款感恩套餐下殺5折，免800元就能爽嗑三鮮美食。而石頭火鍋「石研室」也推出188元飽足系個人鍋，再加碼生鮮組合直接送到家，滿200就有8折，超值好康別錯過。

圖／海霸王提供

海霸王即日起推出防疫感恩套餐一律5折價，原價1580元的「三鮮」只要790元，就能吃到八鮮佛跳牆、紅燒元蹄及元氣雞湯，而「四寶」特價990、原價2380元的「五味」現省1190元，加上旗魚鬆米糕、霸王魚香鍋五款台菜美味一次擁有，即日起可致電或線上訂購，活動截至7/31.

而海霸王開胃下飯菜組合亦同步推出沁心暖湯系列，共有6道菜色登場，饕客可從砂鍋鴨、砂鍋魚頭鮑、金湯花膠雞、鮑片粥、豚骨胡椒豬肚雞、金鯧米粉，任選2件享8折、3件以上7折，外帶外送皆可帶走，微解封通勤上班帶回家快速上菜超方便。

圖／石研室臉書

喜愛火鍋的粉絲也有另一選項。石研室日前推出188元外帶熟食個人鍋，湯頭4選1、肉品2選1、附餐、季節蔬菜及特調醬料應有盡有，澎湃份量一人獨享超滿足。值得注意的是，品牌即日起新推2款雙人生鮮組合，肉控會愛的40盎司「暴龍特餐」現賺800元、「深海饗宴」爆量海鮮加18盎司肉品特價999元，每份附有湯頭及時蔬，線上訂購外送到府，台中勤美店還獨享滿200的8折優惠，等於點購生鮮組再省240元，粉絲記得把握。

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