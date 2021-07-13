快訊

日職／吳念庭連5戰安打 本季39分打點西武最猛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1元呱呱包、雞翅！頂呱呱「47周年生日餐優惠」全台巡迴，加碼還魂梅免費送

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／還魂梅提供、頂呱呱提供
圖／還魂梅提供、頂呱呱提供

為歡慶47周年生日，台灣著名速食品牌頂呱呱以「TKK時光列車」為主題形式，推出限定優惠，除了有專屬「HAPPY B-DAY餐」，7/15開賣日當天起至7月底還會陸續於全台地區推出1元品項，活動期間可用超低銅板價加購呱呱包、一口翅等人氣商品，還有一日限定買生日餐送「Mag Mag還魂梅」聯名獨享包，粉絲要把握！

頂呱呱北區門市（含北北基、桃園、新竹門市）；中區（含台中、彰化、澎湖）；南區（含台南、高雄、屏東）。圖／頂呱呱提供
頂呱呱北區門市（含北北基、桃園、新竹門市）；中區（含台中、彰化、澎湖）；南區（含台南、高雄、屏東）。圖／頂呱呱提供

頂呱呱由1974年創立至今，今年特別推出47周年慶活動，打造「HAPPY B-DAY餐」，7/15正式開賣。截至7/31為止，原價250元的套餐享75折特價189元，每份含招牌明星品項呱呱包、辣味炸雞、5塊阿勇雞塊、中份地瓜薯條及35元飲品。

值得一提的是，品牌首次以全台巡迴為概念，接力祭出限定優惠，開賣首日至7/19於北區門市入手生日餐，可用1元加購任一呱呱包、黃金雞塊、一口翅隨手包或30元可樂系列飲品。而7/21至7/25輪到中區及澎湖門市享呱呱包、脖子、辣味雞翅、30元飲品「1元加購價」，7/27至7/31則由南區及花蓮地區壓軸，可1元加購呱呱包、口袋Pizza、辣味雞翅或可樂飲品。每份HAPPY B-DAY餐限加價購一次，每日每店各品項限量50份。

7/20當天購買頂呱呱慶生套餐，可額外獲得一份還魂梅獨享包。圖／還魂梅提供
7/20當天購買頂呱呱慶生套餐，可額外獲得一份還魂梅獨享包。圖／還魂梅提供

此外，頂呱呱也攜手來自泰國的頂級果乾品牌Mag Mag推獨家好康，只要於品牌7/20生日當天購買HAPPY B-DAY餐，即可獲得一份聯名獨享包，嗑炸雞配酸甜還魂梅，獨特組合全台限量10000包，送完為止。

頂呱呱推出47周年生日優惠。圖／頂呱呱提供
頂呱呱推出47周年生日優惠。圖／頂呱呱提供

延伸閱讀：

「麥當勞ｘ哆啦A夢」7月聯名餐萌翻！百寶袋薯條、香芋冰旋風好誘人

麥當勞+肯德基「外送買1送1」、買CoCo吃必勝客「現賺606」！5大速食品牌優惠

好市多「哈根達斯雪糕」一支56元就有、盡享6款口味！加碼品脫200元有找

相關新聞

1元呱呱包、雞翅！頂呱呱「47周年生日餐優惠」全台巡迴，加碼還魂梅免費送

為歡慶47周年生日，台灣著名速食品牌頂呱呱以「TKK時光列車」為主題形式，推出限定優惠，除了有專屬「HAPPY B-DAY餐」，7/15開賣日當天起至7月底還會陸續於全台地區推出1元品項，活動期間可用

「微解封」4大速食優惠一次看！漢堡大薯買1送1、加1元送炸雞，還有42折優惠券

7月13日起正式「微解封」，雖然仍維持第三級且不建議到處趴趴走，但部分政策的彈性調整，也給予民眾生活多一些自由的空間。這回UDN小編為大家整理「微解封」期間的「超罪惡速食」品牌優惠，一起來看看吧！

你家就是火鍋店！宅家乾杯推出「黑毛屋 雲端鍋物店」，線上開賣全套火鍋店開店設備，讓你家變身頂級火鍋店！

在家就能享用4種日本經典鍋物，太幸福了～

全球最貴牛肉麵「全面5折」倒數！盤點6大人氣防疫外帶「半價開吃」優惠

台灣微解封迎來首日，雖然因應各縣市政府防疫考量，全台餐飲內用不解禁，好消息是防疫外帶「超殺5折」優惠持續開跑。今天跟大家精選6大外帶限定半價好康，其中有世界最貴牛肉麵稱號的「牛爸爸牛肉麵」疫情下首度推

高雄巨蛋外帶美食！ 漢來翠園必吃濃郁「處女蟳粥」 期間限定特價580元超划算~

漢來翠園處女蟳粥 漢來巨蛋外帶 漢來美食不愧是我愛的餐飲品牌，從五月中到現在已經推出了第三版菜單！繼上次讓我們家一吃驚艷的漢來片皮鴨三吃，這次發現漢來巨蛋蟹粉處女蟳粥4人份580元，完全不可思議

現省1322元！ 典華「烤鴨3吃999元」　只賣8小時

為了讓民眾在家防疫也能享受餐廳的儀式感，典華將於7月13日中午12:00起，推出「櫻桃烤鴨3吃999元」的快閃優惠，一次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。