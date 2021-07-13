1元呱呱包、雞翅！頂呱呱「47周年生日餐優惠」全台巡迴，加碼還魂梅免費送

為歡慶47周年生日，台灣著名速食品牌頂呱呱以「TKK時光列車」為主題形式，推出限定優惠，除了有專屬「HAPPY B-DAY餐」，7/15開賣日當天起至7月底還會陸續於全台地區推出1元品項，活動期間可用超低銅板價加購呱呱包、一口翅等人氣商品，還有一日限定買生日餐送「Mag Mag還魂梅」聯名獨享包，粉絲要把握！

頂呱呱北區門市（含北北基、桃園、新竹門市）；中區（含台中、彰化、澎湖）；南區（含台南、高雄、屏東）。圖／頂呱呱提供

頂呱呱由1974年創立至今，今年特別推出47周年慶活動，打造「HAPPY B-DAY餐」，7/15正式開賣。截至7/31為止，原價250元的套餐享75折特價189元，每份含招牌明星品項呱呱包、辣味炸雞、5塊阿勇雞塊、中份地瓜薯條及35元飲品。

值得一提的是，品牌首次以全台巡迴為概念，接力祭出限定優惠，開賣首日至7/19於北區門市入手生日餐，可用1元加購任一呱呱包、黃金雞塊、一口翅隨手包或30元可樂系列飲品。而7/21至7/25輪到中區及澎湖門市享呱呱包、脖子、辣味雞翅、30元飲品「1元加購價」，7/27至7/31則由南區及花蓮地區壓軸，可1元加購呱呱包、口袋Pizza、辣味雞翅或可樂飲品。每份HAPPY B-DAY餐限加價購一次，每日每店各品項限量50份。

7/20當天購買頂呱呱慶生套餐，可額外獲得一份還魂梅獨享包。圖／還魂梅提供

此外，頂呱呱也攜手來自泰國的頂級果乾品牌Mag Mag推獨家好康，只要於品牌7/20生日當天購買HAPPY B-DAY餐，即可獲得一份聯名獨享包，嗑炸雞配酸甜還魂梅，獨特組合全台限量10000包，送完為止。

頂呱呱推出47周年生日優惠。圖／頂呱呱提供

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