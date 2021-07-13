「微解封」4大速食優惠一次看！漢堡大薯買1送1、加1元送炸雞，還有42折優惠券

7月13日起正式「微解封」，雖然仍維持第三級且不建議到處趴趴走，但部分政策的彈性調整，也給予民眾生活多一些自由的空間。這回udn小編為大家整理「微解封」期間的「超罪惡速食」品牌優惠，一起來看看吧！

漢堡王

漢堡王是許多漢堡控的速食首選，也常常推出季節漢堡吸引市場商機，這回推出「包吃包喝買1送1」超狂活動，共4堡1點心2飲料任選。漢堡包含牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡；點心包含中包薯條；最後還有飲料則有冰美式研磨咖啡及大杯可樂，最高直接現省476元，值得一提的是，每個品項限購2份。除此之外，現在消費滿199元，官網訂購輸入優惠碼「BKSALE」加送輕鬆薯一份、滿399元，不用輸碼直接升級送BK黃金雞翅一對快外帶回家吃起來吧。

圖／漢堡王官網

摩斯漢報也出招了，即日起至8月31日，可享有MOS任選A+B只要69元，也就是任選指定點心加飲料70元有找，摩斯還推薦鹹食組合可雞腿塊薯條組搭配冰紅茶大杯或甜食組合則推薦抹茶紅豆米派搭配中杯摩斯咖啡。A區其他還有北海道栗南瓜可樂餅、金魷魚薯餅等；B區則有無糖冰紅茶與玉米濃湯等，最高直接省31元，相當於69折！除此之外，限時7月21至22日還有大薯買1送1，把握機會不要錯過。

圖／摩斯漢堡官網

頂呱呱

頂呱呱不遑多讓，與中國信託合作推出最新「買1送1活動」，只要出示中國信託ATM酷碰優惠券，都考以享有買一份Hot燒無敵炸雞餐送一份吮指雞腿餐，內容份量超多，有經典原味雞塊200g、辣味與原味炸雞各一份、脖子200G、阿勇雞塊一份（5塊）、大份地瓜薯條(大)與飲料兩杯，非常適合雙人享用，期限即日起到10月7日。另外，現在到7月31日，頂呱呱還推出「口袋披薩買1送1」優惠，只要外帶一份口袋披薩就直接免費送1杯中杯可樂喔。

圖／頂呱呱臉書粉專

先前推出的「加1元多一件」持續延長至7月31日囉，只要買XL套餐加1元，就可以享有0元原味蛋撻1份；若是買炸雞桶餐（5塊炸雞桶不適用），也是只要加1元就送1塊咔啦脆雞喔。另外肯德基還推出7月最低42折的優惠券（使用期限可至8月9日），從個人、雙人再到家庭餐統統都有。另外若要外送，滿350元免費外送喔。

圖／肯德基官網

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