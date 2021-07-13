高雄巨蛋外帶美食！ 漢來翠園必吃濃郁「處女蟳粥」 期間限定特價580元超划算~

漢來翠園處女蟳粥 漢來巨蛋外帶

漢來美食不愧是我愛的餐飲品牌，從五月中到現在已經推出了第三版菜單！繼上次讓我們家一吃驚艷的漢來片皮鴨三吃，這次發現漢來巨蛋蟹粉處女蟳粥4人份580元，完全不可思議的價格！立刻讓熱愛吃粥的，我們家決定為這粥再次出發漢來巨蛋XD 吃完也直呼太超值了！！錯過這波可惜～

本來大家期盼已久的7/12降級，似乎又再往後延了呢！從那天開始各家餐飲也推出了最新版的菜單，滑著手機偶然（真的是偶然）看到漢來美食巨蛋會館最新菜單，上面有蟹粉處女蟳粥，一大份580元，覺得這價格跟漢來巨蛋會館片皮鴨三吃一樣，錯過就不會再有的優惠啊啊啊～

漢來美食巨蛋會館外帶菜單（最新版）

蟹粉處女蟳粥其實在這版菜單的下方，不太起眼，但因為一來我很喜歡吃螃蟹粥，二來飯店及的螃蟹粥賣這價格真的誇張，三就是這看起來是我喜歡的粥（不是湯飯），於是決定這次外帶餐主角就是它了！！

現在取餐都在漢來巨蛋後門新榮街，不會曬到太陽，結帳現金或刷卡都在這，領餐時報取餐號碼就好喔！

拿到的外帶餐包裝照，粥超重，（比上次片鴨三吃的芋香鴉架粥還重）然後我們也有單點幾樣點心～

高雄漢來翠園必吃：蟹粉處女蟳粥

這是我們一家四口的一餐，除了這些我爸還有自己炒一道青菜。三個女生一男生吃大概八九分飽，粥的份量可以盛八個飯碗，其實挺多的～～

▼處女蟳粥（約4~5人份）$580

這道真的是飯店宴會大菜，4~5人吃不到六百元非常划算啊！！

處女蟳是新鮮處女蟳，一份約7~8兩，我爸說這個自己上市場買超貴XD 但新鮮真的就是好吃，這天最後都是我跟我爸在啃蟹腳，肉細緻，吃得超爽！！

重頭戲是處女蟳粥啊啊！以池上米、蟹黃細火熬煮，再加入新鮮處女蟳，米粒接近粥麋狀，蟹黃入味但不死鹹，熱騰騰下肚讓人超！滿！足！

▼香煎蘿蔔糕（素） $98/3片

跟處女蟳粥一樣，非常值得的必點，漢來美食的蘿蔔糕超好吃，蘿蔔絲多，蘿蔔味超濃，而且煎得恰到好處！超後悔只點一份，吃完有點意猶未盡XD

▼蕎麥白玉餃（素）$98/3入

▼上海棠菜餃（素）$98/3入

蒸籠點心我覺得還是等內用開放好了，拿回家，把粥熱完後這蒸餃皮已經硬掉XD不然內餡是蠻清爽好吃的！

結論：大推處女蟳粥和蘿蔔糕，蘿蔔糕甚至考慮買整條回去煎哈哈～我發現週末大家真的吃比較好，今天週末去取餐，買片鴨三吃的人超多，看來大家苦悶在家十分很需要食物慰藉啊～

<漢來大飯店巨蛋會館>

地址：高雄市左營區博愛二路777號9樓

電話： 07-555-9188

營業時間 ：11:30~21:00

網路訂餐時間：【當日午餐】9:00~10:00、【當日晚餐】11:00~16:00

◆網路訂餐僅開放預訂兩日內的餐點，如需預訂其他餐期，煩請致電

◆結帳方式：【自取】線上刷卡/LINE PAY或現場刷卡/現金，【外送】線上刷卡/LINE PAY，如需載具請填寫於餐點備註欄位

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文章來源：美食好芃友 FB：美食好芃友

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