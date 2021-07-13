全球最貴牛肉麵「全面5折」倒數！盤點6大人氣防疫外帶「半價開吃」優惠
台灣微解封迎來首日，雖然因應各縣市政府防疫考量，全台餐飲內用不解禁，好消息是防疫外帶「超殺5折」優惠持續開跑。今天跟大家精選6大外帶限定半價好康，其中有世界最貴牛肉麵稱號的「牛爸爸牛肉麵」疫情下首度推出外帶5折，知名火鍋、星級港式、最夯早午餐也同步進行中，饕客們抗疫期間不妨把握促銷活動，帶回家大啖美食省錢又安心。
牛爸爸牛肉麵：外帶5折
營業至今超過30年的「牛爸爸牛肉麵」因一碗售價最高10000元的「元首牛肉麵」成為各國爭相報導的美食，被稱作全球最貴牛肉麵，三級疫情警戒起推出外帶菜單全面5折優惠，4款特色牛肉麵、乾拌麵、小菜等皆下殺半價，原價500元的濃郁牛肉麵250元就能吃得到，備受好評的Q彈豬腳銅板價50元就有。牛爸爸牛肉麵強調每碗麵都嚴選高檔食材，湯頭以大量牛骨牛肉、費時三日工序熬煮而成，疫情期間限定優惠別錯過。
馬辣：套餐半價、買冰送火鍋方案
馬辣、新麻辣火鍋5折套餐優惠延長至7/31，日前也新推兩大買冰品送火鍋活動，除了買36個「哈根達斯75ml迷你杯」及2組「馬辣安心防疫套餐2人套餐」超殺價1999元，即日起也主打一桶「2.4L莫凡彼冰淇淋」搭配雙人套餐只要1199，比原價1260的莫凡彼冰淇淋還便宜，口味有經典香草、濃純咖啡及香蕉，3款口味隨機出貨，每人僅限購乙組，各門市數量有限，售完為止。
小蒙牛：買哈根達斯送4人火鍋
小蒙牛可謂「買冰送火鍋」熱門風潮的領頭羊，7月活動開放假日也適用，24入「哈根達斯迷你杯」搭配4人火鍋僅1698元，被網友盛讚CP值高。而活動期間雙人至6人套餐半價後分別為398元、598元及798元，小資族也能豪邁開吃。
肉劇場&肉殿堂：99元吃火鍋
野宴餐飲集團旗下「肉劇場&肉殿堂」配合防疫推出雙人份及4人份外帶半價套餐，湯頭、肉品、鍋物、鮮蔬及麵食皆有，每人最低150吃飽飽，另有北海道昆布雞肉鍋99元外帶自取特價，不吃辣的鍋控必收。
添好運：防疫英雄一律5折
恢復二級狀態前，凡到全台「添好運」外帶自取，滿600元即享88折，再送300元現金抵用券，而守護前線的醫護軍警消工作者則有5折好康。而億員工、餐飲同業、百貨同業、外送人員凡出示工作證或識別證，享85折優惠，也可善用「免下車快速GO」服務，減少接觸感染風險。
貳樓：一律五折截至恢復二級
最早打響5折促銷名聲的早午餐「貳樓餐飲」，疫情期間宣佈恢復二級警戒前，外帶自取統統5折，每日早上6點開放，吸引許多粉絲搶訂，日日滿單。而官方也提醒為顧及食品安全衛生，暫停提供「班尼迪克蛋」系列餐點，日前也因蘿美生菜嚴重缺貨，公告將在庫存蘿美生菜用盡後，以美生菜來作替代，單點沙拉則暫停供應。
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