獨／東區9歲「蘇活」義大利麵、Gattino義式餐廳熄燈

全台餐飲業因新冠肺炎疫情而進入嚴冬，各地不斷傳出老店收攤的訊息。其中位於台中大里的人氣連鎖餐廳「異人館」，近期即傳出永久停業的消息。另外台北東區的國父紀念館商圈周圍，包括開幕3年的「Gattino」義式餐廳、開幕9年的「蘇活義大利麵坊」等店面，也都因都更而吹起熄燈號。

創立自1994年的異人館，目前在竹北、台中、南投、台南、高雄等地均有分店，提供多元化的複合式餐點，各自擁有一定的客層。其中位於大里的大里店，在地經營多年，是許多當地居民的青春回憶，在Google上累積有超過1600則評論，平均獲得3.8分。儘管疫情期間，店內也曾販售外帶便當求生，但是仍然劃下句點，引起支持者的不捨。