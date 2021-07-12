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獨／東區9歲「蘇活」義大利麵、Gattino義式餐廳熄燈

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
Gattino義式餐廳因面臨都更，因此已於本月初結束營業。記者陳睿中／攝影
Gattino義式餐廳因面臨都更，因此已於本月初結束營業。記者陳睿中／攝影

全台餐飲業因新冠肺炎疫情而進入嚴冬，各地不斷傳出老店收攤的訊息。其中位於台中大里的人氣連鎖餐廳「異人館」，近期即傳出永久停業的消息。另外台北東區的國父紀念館商圈周圍，包括開幕3年的「Gattino」義式餐廳、開幕9年的「蘇活義大利麵坊」等店面，也都因都更而吹起熄燈號。

創立自1994年的異人館，目前在竹北、台中、南投、台南、高雄等地均有分店，提供多元化的複合式餐點，各自擁有一定的客層。其中位於大里的大里店，在地經營多年，是許多當地居民的青春回憶，在Google上累積有超過1600則評論，平均獲得3.8分。儘管疫情期間，店內也曾販售外帶便當求生，但是仍然劃下句點，引起支持者的不捨。

另外鄰近台北捷運國父紀念館站的商圈，因都更因素，所以有多間餐飲於近期停業。其中「蘇活義大利麵坊」，主打平價的義大利麵餐點，包括台灣大學旁、國父紀念館商圈均有分店。本次停業的光復南路店，即於公告中指出，因都更因素而停業，結束9年的經營時光。另外同商圈內，提供比薩、燉飯、義大利麵的「Gattino」，營業近3年，累積有近500則google評論，獲得4.4分，但同樣也因都更因素，已於近日出清設備並且結束營業。另外鄰近的「沐朵MUDO」、「琉球新麵」等店舖，也都在去年歇業之後，至今仍高掛出租招牌，尚未有人接手。

已經開業9年的蘇活義大利麵，近期也熄燈停業。記者陳睿中／攝影
已經開業9年的蘇活義大利麵，近期也熄燈停業。記者陳睿中／攝影

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