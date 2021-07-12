18塊炸雞只要279元！「拿坡里」新品三星蔥香腸披薩必吃，再享「香草烤雞翅買1送1」

被網友戲稱「喧賓奪主」的拿坡里炸雞，這回推出重量級腿排桶的優惠活動啦，只要即日起至八月底，不論18塊桶雞或12塊桶雞，統統享有約78折優惠，平均一塊炸雞不用16元超划算，另外拿坡里聯名新東陽推出「三星蔥香腸披薩」，買就送100元優惠券，快來嚐鮮喔。

主打平價高CP的「拿坡里」，其披薩與炸雞是人氣熱門必吃的餐點之一，會取名拿坡里因為源自義大利文Napoli，也正是披薩、義式蕃茄醬的發源地，希望把義大利道地的披薩精神融合台灣飲食文化，打造專屬台灣美味的披薩料理。

此次重磅推出的「重量級腿排桶」，強調份量也是重量級，採用獨特的義式炸雞粉，現炸絕對酥脆多汁又可口，即日起至8月31日，18塊重量級腿排桶，只要279元（原價360元）、12塊重量級腿排桶則只要188元（原價240元），防疫期間一起外帶在家大啖炸雞吧。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

另外，拿坡里首度與新東陽聯名推出「三星蔥香腸披薩」，強調台灣味十足，把三星蔥香腸、筍乾與香菇還有魯肉做了最完美的結合，即日起至7月19日購買此新品，馬上就可以獲得「香腸系列商品滿300元折100元」的優惠券喔，更狂的是到拿坡里消費並且出示新東陽發票，就能享有「香草烤雞翅買一送一」喔，優惠倒數，盡請把握！

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

值得一提的是，拿坡里還與家扶基金會攜手一起做公益，只要即日起至7月31日使用「悠遊卡/悠遊聯名卡」點購雙人甜蜜餐，直接送現炸脆薯一份，單筆金額滿300元，拿坡里還會用5元捐款，一起響應做公益！更多好康優惠請上臉書粉專查詢。

圖／拿坡里官方粉絲團臉書粉專

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