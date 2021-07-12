泰式料理控流口水！瓦城「999限量套餐」開箱，防疫外帶享滿額85折
udn走跳美食／涼子是也
前陣子突然很想念酸辣夠味的泰式料理，拿起手機滑了一下瓦城官方Line帳號，發現瓦城目前外帶自取有滿千85折優惠，另外還提供「999元限量套餐」的限時優惠方案，一想到瓦城超下飯的辣炒牛跟咖哩雞，就馬上訂餐啦！
瓦城可以直接線上訂餐，等時間到再到店面取餐。如果不方便出門，台北、新北跟桃園都有提供外送服務，依距離收取90~170元外送費。
「999元優惠套餐」每個時期提供的套餐內容不同，菜色、辣度固定不能調整，而且每天限量想吃要早點電話訂。像現在的套餐內容是：金錢蝦餅+鐵板香辣海鮮+椰汁炒雞肉+蝦醬空心菜+2碗泰國茉莉香米+2杯冰泰奶。
我訂餐時的「999元優惠套餐」則是：原味青木瓜沙律+金錢蝦餅+辣炒(牛肉/豬肉)+椰汁炒雞肉+蝦醬(高麗菜/空心菜)+2碗泰國茉莉香米，不過這個套餐在6/27結束囉！
原味青木瓜沙律，看到這碗時超開心，因為我們家只有我一個人愛吃可以自己獨享，套餐提供的辣度大約中辣、頗有辣勁，吃多了一定要配水的程度，酸辣脆口好開胃！
金錢蝦餅，這道則是秒殺款，趁熱吃外皮還微帶酥脆口感，內餡紮實有彈性，好吃！
辣炒牛肉，套餐提供的辣度大約是小辣左右，有辣但不會太刺激，重口味超下飯。
椰汁炒雞肉，套餐的辣度算是迷你辣，不吃辣的人也敢吃，咖哩香濃、雞肉軟嫩，同樣是白飯殺手。
蝦醬高麗菜，蝦醬味道濃郁不過鹹，高麗菜微辣帶脆。
泰國茉莉香米，泰國長米滿滿一碗，吃完蠻飽的。
好久沒吃泰式料理了，瓦城的菜色依舊道道酸辣夠味，吃完很滿足呀！目前除了限量的999元套餐之外，其他餐點外帶自取滿千有85折優惠，想念泰式料理的可以參考一下喔～
【消費資訊】
消費時間：2021年6月
瓦城泰國料理
台中中友店
電話：04-2220-5678
地址：台中市北區三民路三段161號a棟中友百貨12樓
營業時間：
週一～週五 中午11:00-15:00；晚上17:00-22:00
週六、週日 中午11:00-晚上22:00
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