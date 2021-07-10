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麥當勞+肯德基「外送買1送1」、買CoCo吃必勝客「現賺606」！5大速食品牌優惠

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／業者提供、品牌官網
圖／業者提供、品牌官網

7/13起微解封餐飲指引新上路，速食品牌有漢堡王、摩斯漢堡宣佈將遵守防疫規定開放內用座位區，但在正式降級前，今天仍要為大家統整5大最新速食優惠，不妨善用外帶、外送「微解封小確幸」，免出門或自取帶回家省錢又安心。

麥當勞：Uber Eats買一送一、foodpanda四塊雞塊第二件5折

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

麥當勞除了推出歡樂送宵夜場好康，即日起透過外送平台Uber Eats購買「大麥克蜜腿餐」，還可獲得一份中薯，獨家買一送一為套餐升級。而foodpanda釋出限定時段「現烤貝果雞塊薯餅套餐」7折價，8/3前則最新主打四塊麥克雞塊「第二件5折」，每份原價49元，兩份則73元。

必勝客：Uber Eats滿100折30、CoCo都可ｘ獨家套餐41折

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

通過Uber Eats訂購必勝客可享滿百現折30元優惠，而品牌也跨界聯手CoCo都可，7/19前凡到CoCo全台門市消費，不限金額即可獲得必勝客專屬小白單，憑券至必勝客可享41折超殺價外帶套餐，原價1031元只要425元，吃得到「2個9吋鬆厚比薩(限定390元(含)以下口味)＋黃金和風鱈魚塊四塊＋1份BBQ烤雞＋麻糬QQ球8顆」，9/30前都能兌換。而7/27前到必勝客消費，也可免費領取「CoCo都可飲品折價券」，8/31前可憑券至CoCo門市享「全品項折價5元」及「星空葡萄特價55元」優惠。

肯德基：Uber Eats買一送一、CoCo都可ｘ98元套餐

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

肯德基ｘUber Eats獨家現折70元優惠結束後，日前改以消暑的冰可樂買一送一，現省32元。而肯德基同樣與CoCo合作，活動接檔必勝客，7/20至7/31期間若到CoCo門市消費，不限金額可獲得肯德基「1個咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻」小白單，原價179用98元買得到，10/11前憑券可兌換。7/27前到肯德基消費則同享CoCo優惠券，折價券8月底皆可適用。

漢堡王「7大餐點買1送1」：7/31止

圖／漢堡王提供
圖／漢堡王提供

漢堡王7/13起預計遵守規定有條件開放門市內用，並同步推出超過兩周的「買一送一」，四大人氣漢堡如牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡均適用，也可選擇薯條、冰美式、大杯可樂，7款餐點飲品截止7月底一律買一送一。

摩斯漢堡「大薯買1送1」：7/21-7/22

摩斯漢堡7月祭出「薯條買一送一」活動，7/21至7/22接檔快閃的主角為大薯，一次剩下45元，活動於早上10:30登場。而摩斯漢堡為唯二宣佈提供內用的速食品牌，7/13起全面實施梅花座、實名制，但不開放洗手間。另外由於部分縣市政府仍未解禁，如有內用需求，建議出發門市前先致電確認。

圖／摩斯漢堡官網
圖／摩斯漢堡官網

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