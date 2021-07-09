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防疫外帶美食！「TASTy西堤牛排便當」可任意加點副餐 在家吃豪華西餐超享受

Vicky媽媽的遊樂園 / 文、圖／Vicky媽媽的遊樂園

udn走跳美食／Vicky媽媽的遊樂園

日前享用過陶板屋，真心覺得外帶美食是件超值回票價的事情，所以這次又來訂西堤牛排Tasty了，畢竟它也是王品集團旗下的，點餐模式大同小異，然而同樣的是，都可以吃到精緻美味的餐點，而且外帶好優惠好優惠喔！

外帶美食︱TASTy西堤牛排：線上點餐

想吃西堤牛排Tasty精緻餐點的朋友，請直接到官網點擊線上外帶自取，接著選擇想要取餐的分店即可。

上網預訂餐點的好處是，非尖峰時段可以很迅速地拿到餐點，如果預訂的是非當日餐點，可選擇取餐的時間更為彈性，所以建議大家提前訂餐。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：最新優惠

於7/31之前完成線上外帶餐點取餐，還可參加王品送你大禮包的活動。建議也可以上官方臉書查詢最新優惠。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：豐盛菜單

TASTy西堤牛排餐點可選擇單點，或是一個/兩個副餐，甚至於三個副餐都可以。

如果是加點三個副餐，那湯品/沙拉/飲品就都有了。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：確認訂單完成

確認訂單以及訂餐後會收到如下圖的訂單編號，這時候訂單還沒完成，要等到收到餐廳簡訊才算完成。

像下圖這樣才算訂餐完成，接在預定時間內去取餐即可。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：精緻外包裝

王品集團旗下得餐廳就是，不管是提袋或是餐盒都很精緻

外帶美食︱TASTy西堤牛排：精緻餐點

這天點的餐點分別為：德式香腸及香料烤雞美式餐盒-經典米飯，這份是加購三品副餐，附餐內容為：杏鮑菇南瓜濃湯、蒜香奶油貝果、布蕾香紅奶茶。

肩胛菲力牛排美式餐盒-經典米飯，也是加購三品副餐，杏鮑菇南瓜濃湯、冰美式咖啡、蒜香奶油貝果，還有單點香料烤雞口袋餅和酥炸雞米花，Vicky算過點三份餐點，其中兩份餐點再加三個附餐是比較經濟實惠，而且也豐富，因為我們家兩個小孩也不見得吃主餐這樣。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：德式香腸及香料烤雞美式餐盒

德式香腸及香料烤雞美式餐盒-經典米飯這是孩子們共享的餐點，好吃的米飯，多汁的香腸，還有鮮嫩的烤雞，孩子搭配濃湯和飲品把一整個套餐完食了。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：肩胛菲力牛排美式餐盒

老爺點的是肩胛菲力牛排美式餐盒-經典米飯，一個餐盒對他而言飯量略少，不過沒關係，Vicky也是加了三個附餐，所以大胃王也是能吃飽的。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：香料烤雞口袋餅

接下來就是Vicky點得香料烤雞口袋餅，有Q彈的雞肉口感，又有蔬菜，吃起來份外的清爽，而且口袋造型很可愛，媽媽我很愛這一味。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：副餐-蒜香奶油貝果

除了濃湯，蒜香奶油貝果是一定要加點的，鹹香的貝果好好吃，也是被小孩完食了，老爺和Vicky只各吃了一片。

外帶美食︱TASTy西堤牛排：單點-酥炸雞米花

酥炸雞米花是額外加點的，在家防疫，偶爾來點孩子開心的食物，孩子樂吱吱得笑了。此時外帶TASTy西堤牛排真的超划算，趕快訂起來。

文章來源：Vicky媽媽的遊樂園 FB：Vicky媽媽的遊樂園

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牛排 西堤 烤雞 王品

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