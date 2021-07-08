警戒延長至7／26！ 速食連鎖、餐廳業者「鬆綁內用 vs 暫停內用」整理包

三級警戒延長！指揮中心指揮官陳時中於7月8日宣布，新冠肺炎三級警戒規劃再延長2周，延至7月26日，但包含餐廳、電影院、博物館等各行業及場所將適度進行鬆綁，餐廳也可有條件開放內用。

全台速食連鎖和餐廳業者有計畫地應變策略，率先得知麥當勞、頂呱呱持續暫停內用，而多數餐廳業者即使於7月13日後開放訂位也需要遵照政府內用規定開放內用座位區，下列整理「鬆綁內用 vs 暫停內用」的餐飲業者動向，將持續更新。

頂呱呱

「頂呱呱」開了連鎖速食第一槍，宣佈「持續不開放內用」力求全力防疫，「街邊店」還是暫時不開放內用。另外位於百貨公司內的門市，則依照百貨公司規定辦理。

麥當勞

全台麥當勞餐廳原實施至7月12日之暫停餐廳內用服務、停止洗手間使用，仍持續「延長至7月26日」。此外，「歡樂送」全面實施「線上訂餐、信用卡支付」等相關防疫措施，亦同步延長至7月26日。

漢堡王

將於7月13日起遵照政府微解封內用規定開放內用座位區。

摩斯漢堡

將於7月13日起會開放內用服務，但不提供使用洗手間。

肯德基

內部研擬中。

王品集團旗下餐廳

將開放7月13日起的訂位，針對落實梅花座、安裝隔板、用餐距離、實聯制、員工健康監測等措施，已提前準備就緒，和牛涮、聚、肉次方等自助吃到飽品牌將暫時調整由專人服務型態，合菜則先分菜，避免共食。

饗饗、旭集

饗賓餐旅透露，旗下的饗饗、旭集等餐廳，訂位電話已經被打爆，表示會全力配合防疫政策，力行梅花座、實名制、酒精消毒、隔板等作法，限制旗下自助餐廳的內用人數在100人以下、單點店在40人以下，並且不開放客人自取食材，一律由服務人員協助取餐。

乾杯集團

已全面備妥口罩、面罩、隔板等防疫相關措施，並會依照訂定的供餐方式進行調整。

馬辣集團

新增桌邊手機點餐服務，藉此減少人群接觸。

瓦城

表示會因應管理規範，提供個人套餐或分菜上桌的用餐型態。

漢來海港自助餐廳

為避免客人直接取餐，除了隔桌帶位之外，也將施行夾子點菜的方式，讓顧客將寫有桌號的夾子放進餐檯上的容器內，再由廚師進行料理、服務人員送菜上桌。

家樂福美食街

將於7月13日開放內用，內用區座位數將減半，共用座位400個縮減到100個座位，每桌設置隔板，距離加大至2米，清潔人員因應增加環境清潔消毒。

三級警戒延長至7月26日，餐廳內用、電影院將鬆綁。圖／指揮中心提供

馬辣推出「桌邊手機點餐」，藉此降低人員接觸。圖／馬辣提供

隨著餐飲微解封，以提供日本料理吃到飽的「旭集」，訂位電話已被打爆。圖／饗賓餐旅提供

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