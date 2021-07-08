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肯德基「炸雞 蛋塔只要1元」限時搶購！「WDZY」椒香麻辣脆雞XL套餐必吃

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／肯德基官網
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三級警戒正式延長至7月26日，政府也宣佈微解封調整部分開放措施。肯德基也積極配合中央指揮中心的政策滾動調整優惠服務，這回特別延長「預訂快取」優惠，只要網路訂購，享有「蛋塔與咔啦炸雞」加一元多一件的超狂優惠，週末快來外帶回家大啖罪惡美食吧！

圖／肯德基官網
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日前才剛推出的「WDZY」聯名套餐，造成一票粉絲的暴動，紛紛搶購重量級XL套餐WDZY版包裝盒，口味包含花生熔岩咔啦雞腿堡與椒香麻辣脆雞兩種。，還有即日起到8月2日，上網登錄購買發票，還有機會抽中「WDZY」女團限定的周邊商品等，簡直滿足粉絲。

圖／肯德基官網
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這回的延長優惠是即日起至7月31日，在肯德基的「預訂快取」訂購頁面中，只要購買任一的XL套餐，只需要加1元即可免費吃原味蛋塔一個（原價35元）；還有訂購桶餐，同樣也只要加1元，就可以免費吃一份咔啦炸雞（原價58元）。

圖／肯德基官網
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值得一提的是，若不想出門也沒關係，原本需要滿520元才能免運的肯德基，現在特地「降價」，只要滿350元就可以享有0元免運費喔。保持安全社交距離，快一起來吃肯德基吧。

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