防疫外帶美食！「鬥牛士二鍋」超值澎派 湯頭餡料可自選搭配，加入會員現折200元

鬥牛士二鍋防疫期間推出外帶美食、個人鍋物、生食套餐，宅在家也可以澎派開鍋吃美食，讓饕客直呼可以多人吃、可吃好幾餐的親民鍋物，有推出雙人套餐、四人套餐，限時優惠。加入會員馬上可以折抵，無敵超值~~~~限時優惠，很多民眾已經先搶購，讓婆婆媽媽免苦惱，防疫期間可以搶購超值的火鍋套餐。

防疫期間都減少去市場，直接買處理好的肉品、鍋物回家自己煮。

鬥牛士二鍋超值外帶組合推薦，可以先打電話預訂、約定時間快速取餐免等

雙人套餐加入會員 現折200元(原價599元)、四人套餐現折300元(原價899元)

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防疫超值四人分享餐，原價899元，加入會員現折300元

快點動手加入會員，馬上折~~~~~超值省~防疫期間下午時段都有營業，想吃鍋、想買澎派鍋物，就直接到鬥牛士二鍋。

這次外帶了四人超值外帶組合

六種湯頭：昆布風味、壽喜燒風味、蔬果豚骨風味、川味麻辣、起司牛奶、韓式部隊起司（六種經典湯頭可以挑選兩種湯底）

五種肉品：雪花牛150克、板腱牛150克、香Q雞腿肉150克、梅花豬肉150克、櫻桃鴨150克（五種肉品）

主食：精選白米飯、烏龍麵、泡麵、冬粉（任選4種）

副食：精選綜合蔬菜盤2份+有機白玉子蛋4顆＋醬料4份+精選綜合火鍋料2份

六種湯頭，選了 壽喜燒風味、蔬果豚骨風味，每一包湯底都是1500 cc，一大包湯底吃一頓絕對沒問題。有些朋友還跟鄰居或者朋友採買，選自己愛的湯頭、一起採買分享，更超值。

防疫期間我每天都宅在家，火鍋對我來說最便利，可以輕鬆弄給家人吃，還可以吃2~3餐，肉肉、菜菜、火鍋料都有，還可以選喜歡的湯底。

而且媽媽們都很省，也很會控制，兩款湯頭可以分兩餐，在家還可以加入自己喜歡菜菜、麵食，讓餐點更加澎派。或者無法開鍋煮的，亦可點個人鍋（已經煮好的，拿到就可輕鬆享用，也蠻多人訂的）光是肉盤，婆婆就說很超值，還有火鍋料，附餐也是四種可以挑選，主食：精選白米飯、烏龍麵、泡麵、冬粉。

很多家庭都很愛點 <防疫超值四人分享餐>，像我直接加入會員，原價899元，加入會員直接折300元，599元把這些好料全部打包回家，很足夠我們家人四大一小吃。

孩子喜歡吃烏龍麵跟科學麵，副食我就沒有挑選白飯，選擇了 烏龍麵、科學麵。可以先煮烏龍麵，吃不飽再煮王子麵，通常王子麵都是放隔天再吃了，因為份量真的很足夠。

五種肉品：雪花牛150克、板腱牛150克、香Q雞腿肉150克、梅花豬肉150克、櫻桃鴨150克

肉品一次滿足，不吃牛的可以換成豬肉。

肉片覺得蠻超值的，肉食控可以參考，建議先打電話預訂，讓服務人員把餐點準備好、就可快速取餐、減少接觸。

很肥厚的雞腿肉，超值~~~~燉煮壽喜燒、蔬果豚骨風味，都很好吃。使用上蓋是透明盒子，就可以很清楚的知道是什麼肉盤，回家沒有馬上吃可以先冷藏保存。

肉品吃多少就就涮多少，肉食控真的很滿足。

梅花豬肉150克

板腱牛150克

櫻桃鴨150克

雪花牛150克

套餐有給 有機白玉子蛋，有機雞蛋就是加分!

蔬菜份量也很超值，讓我跟婆婆很滿意~我們都很愛吃火鍋大量吃蔬菜

兩大包的鍋底，可以選擇一次開兩鍋吃，或者像我們分兩餐吃

菜盤也是我很重視的精選綜合蔬菜盤2份

四人套餐內還有 精選綜合火鍋料2份，滿足一家人的胃口

新推出的超值加購，只要加購199元

這盤海鮮直接帶回家，蛤蠣、白蝦、草蝦、鯛魚、曼波魚

蔬果豚骨風味，把食材用料丟入直接熬煮就好了。湯頭本身鹹香味道都很足夠，熬煮到後面覺得太重口味，可以加水稀釋即可。

肥厚雞腿肉是孩子喜歡的，整個高麗菜、玉米、洋蔥等蔬菜，全部加入一起熬煮，整個釋放出的蔬菜清甜滋味，讓湯頭更加美味。

肉肉可以依照自己喜歡的熟度來做衡量。

雪花牛保有油花，軟嫩軟嫩。

油花很豐富，吸附湯頭滋味、免沾醬也很夠味。

店家也有附贈沙茶醬、辣椒、蔥花，依照個人口味做搭配提味。

香Q雞腿肉，肥厚的雞腿，熬煮後表皮帶Q彈，咬下還保有嫩度。

一整個雞腿都被孩子給吃完啊!!!好咀嚼帶軟嫩Q度。

櫻桃鴨的油花也算多，熬煮後帶有扎實口感。

可以不用展開來，直接熬煮~整個鴨肉層次堆疊，咬下櫻桃鴨肉香氣湧上來，帶香甜鴨肉滋味。

梅花豬肉熬煮熟，吸附湯汁精華香氣，不擔心肉太柴，口感相當不錯。

讓我為喜歡的是板腱牛，口感帶有筋的Q彈度，整個牛肉香甜滋味都湧上來，搭配蔥花沙茶提味，滿足。

加購199元的澎派海鮮，在家直接享有海陸通吃的鍋物，而且兩種湯頭唷~~~四人套餐直接是澎派的鴛鴦鍋，吃2~3餐都沒問題!蔬菜整個熬煮到軟嫩，整個湯頭保有蔬菜甜味，好濃!隔天可以當作麵條的湯底，也相當對味！

一個人用餐或者不想開火，也相當多人點的外帶個人火鍋，帶回家就可以大口開吃唷~百元個人單品火鍋。

個人套餐、雙人套餐、四人套餐，輕鬆自由配！如果覺得四人套餐太多，也有雙人套餐，加會員就現折200，雙人套餐只要399元。

湯頭：昆布風味、壽喜燒風味、蔬果豚骨（以上3種任選1種，附湯1500cc）

肉品1：滑嫩雞柳200克.香Q雞腿肉200克、梅花豬肉200克（以上3種任選2種）

肉品2：美國牛五花200克、板腱牛200克（以上2種任選1種）

主食：精選白米飯、烏龍麵、科學麵、冬粉（以上4種任選2種）

副食：精選綜合蔬菜盤1份+有機白玉子蛋2個＋醬料2份

全部以上～只要出示會員現在只要$399

鬥牛士二鍋-高雄楠梓店

位置：高雄市楠梓區藍昌路389號 （楠梓家樂福附近）

服務專線：07 591 6633

營業時間：11：00～14：00、17：00～22：00（週一到週五）、11：00～22：00（週六、週日、例假日）

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文章來源：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活 FB：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活

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