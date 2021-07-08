拿坡里炸雞12塊重量級腿排桶188元，是超值還是一場騙局？

因為炸雞太好吃而被人戲稱是被披薩耽誤的炸雞店的拿坡里披薩，之前終於推出不賣披薩的拿坡里炸雞專賣店後引爆一波話題，近日又在粉絲團上公布了12塊雞腿排的炸雞桶只要NT$188的超划算方案，一時之間網友搶成一團，正常用餐時間都買不到了。但隨著活動開始後一天過去，大呼受騙上當的網友比比皆是，畢竟一分錢一分貨，188元如果可以吃到12塊炸雞，這一定有什麼玄機啊～不可能是我們想的那種炸雞腿，不然一定虧到脫褲啊！

基於之前我也覺得拿坡里炸雞算是非常非常好吃的炸雞，所以這次也預約了這桶炸雞腿排，然後來到大台北地區唯一的這家拿坡里炸雞農安店外帶。

光看這個俯瞰圖，好像覺得炸雞的體積正常。

不過加上我那不是很大的手（我難過…）來當比例尺以後，抓了幾塊來拍照，大家自己評估…

確實算是小，難怪12塊是NT$188元。

那麼基本上我會定調這是「物有所值」，我不會說受騙上當，更何況拿坡里的訂購網頁上留了一手，有白紙黑字描述每一塊炸雞的重量，所以只能說我們對「12 塊炸雞腿」存在著既定印象與幻想，但現實不是這樣，一切以廠商出貨包裝為準 (haha)

重點還是好不好吃了。

外層的麵衣這部分我覺得是有著拿坡里的超高水準，不但酥脆，而且特殊的油香味道真的是好極了。曾經聽人說過，好吃的炸雞要混用「鵝油」進去一起炸才會香，我不知道拿坡里炸雞是不是有這道工法，但是他炸雞好吃的其中一個元素確實是外面這層酥脆麵衣的香味實在是與其他同類產品有著明顯的區隔，所以吃起來特別的美味好吃。

這幾年我也吃過不少隻的拿坡里炸雞腿了，平常都是完整棒棒腿，但這 12 塊是完全沒有棒棒腿的部分，我猜應該是大腿骨這邊的部位，一份大腿骨切成2至3份，沾上招牌炸粉麵衣後拿去油炸撐起來的。

甚至其中我覺得也吃到類似夜市雞排那種雞胸部位的感覺，總覺得不是炸雞腿肉，包括肉質和依附的骨頭形狀看起來都不像是雞腿，但也還是多汁軟嫩啦！

我一個男生覺得吃到一半也就是六塊炸雞時，不但飽了也膩了，雖然覺得好吃但也不想再多吃了，那這樣我能不能說是「一百元炸雞吃到爽」？這樣好像很美化吼？但這確實是我吃完六塊後的直接想法，有了這個想法後就覺得NT$188有12塊其實並不貴。

不過，畢竟不是那種最好吃的雞腿肉，雖然外皮有著高水準，但是雞肉本身就是差了那麼一點，肉偏少。

後來我再用氣炸鍋加熱冷藏過的剩餘拿坡里炸雞腿排，雖然外皮酥脆有恢復，但是偏乾，香味也少了些，不知道這是氣炸鍋還原炸雞的極限，還是有更好的還原方式，總之這炸雞還是一餐吃完最好啦！

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

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