快訊

林昶佐再戰北市疫苗分配 遭酸「對萬華生活圈不清楚」

評／「滴滴出行」風光在美上市後，為何在中國撞牆？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在家大啖五星「活龍蝦三吃」免1200元！台北福華飯店推「西泰日式龍蝦料理」

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北福華大飯店官網
圖／台北福華大飯店官網

因應疫情，各家高級飯店業者逐漸將變化飯店精緻料理，有牛排烤鴨與各式海鮮外帶等。這回五星台北福華大飯店推出「每日限量波士頓活龍蝦料理」外帶自取優惠，最便宜一份僅要499元，一起來瞧瞧吧。

台北福華大飯店以優質住宿與多元美食料理為名，雖然是老字號飯店品牌了，但每每旅遊季節，常常吸引不少觀光客搶訂入住。

此次推出的「每日限量波士頓活龍蝦料理」，是號稱近期疫情以來最豪華的外帶自取料理，像是推出的「龍蝦三重奏」，是福華主廚採用西式、泰式與日本等三種特製手法烹調而成，其中泰式咖哩龍蝦鉗是先蒸熟保留鮮甜味，再配上鹹鴨蛋黃的瑪莎蔓咖哩醬汁，非常濃郁好吃；還有波士頓牛油佐烏龍麵則是融合雞精、蒜末米酒與蒸鍋烹飪，吃起來非常鮮甜可口。最後還有日式做法，則是把龍蝦頭加入味噌湯，配上中華豆腐與海帶芽等，再小火熬製成龍蝦味噌湯，簡直美味。三吃推出優惠約87折，只要1199元(原價為1363元)。

圖／台北福華大飯店官網
圖／台北福華大飯店官網

另外，福華還推出蒜蒸波士頓龍蝦，使用半隻新鮮的波士頓龍蝦，搭配蒜泥使用清蒸進行烹調，完美演繹了龍蝦最鮮甜的味道，目前一份享有約88折，一份只要499元(原價為567元)。

圖／台北福華大飯店官網
圖／台北福華大飯店官網

值得一提的是，所有上述限量餐點都是採有預約制，需要提前訂購，由於龍蝦屬於海鮮料理，有相當的鮮度賞味期，故訂購時務必填寫取餐時間。另外出餐前24小時內不再接受訂單更改喔。喜歡龍蝦的消費者，務必把握機會嘗鮮看看喔。

台北福華大飯店「每日限量波士頓活龍蝦料理」外帶自取優惠

注意事項：若需外送，消費滿NTD$1000大安區免費外送，滿NTD$2000 享3公里內免費外送。

電話：02-27002300#2222 或 0960732049

延伸閱讀：

TEA TOP「洛神系列」只有這天買1送1！使用街口支付「全品項享88折」優惠

21風味館「兩隻半雞」只要315元、一桶炸雞免250元！7月壽星限定67折

龍蝦 福華大飯店 海鮮 咖哩 烏龍麵

相關新聞

大比薩249、個人餐現省75！必勝客再送「1個月筆管麵」

因應全民居家防疫，必勝客以個人比薩、紙包筆管麵為主餐，自即日起推出平日限定的「四爽餐」優惠，內含主餐、副食、甜點及飲料，...

在家大啖五星「活龍蝦三吃」免1200元！台北福華飯店推「西泰日式龍蝦料理」

因應疫情，各家高級飯店業者逐漸將變化飯店精緻料理，有牛排烤鴨與各式海鮮外帶等。這回五星台北福華大飯店推出「每日限量波士頓活龍蝦料理」外帶自取優惠，最便宜一份僅要499元，一起來瞧瞧吧。

只開170天！快閃店「欣葉俱樂部」提前3個月熄燈

位於微風南山atré百貨、原訂營業至10月底的台味餐酒館「欣葉俱樂部」，受到疫情影響，因此宣佈自即日起停業，結束170天...

外帶美食推薦！ 「辛殿麻辣鍋」防疫外帶套餐 讓你在家也能吃香喝辣無極限

udn走跳美食／棠小璇 三級警戒最能讓大夥感到紓壓的應該就是各式各樣的防疫美食，這些美食讓我們窮極無聊的疫情生活有了色彩！無辣不歡的小璇在得知辛殿麻辣火鍋吃到飽終於跟進推出防疫外帶套餐後的第一時

網喊別再玩披薩！陽光皇后「火雞雞佛披薩」3款口味一咬就爆汁　另推5折外帶優惠

必勝客早前主打台味的「香菜皮蛋豬血糕比薩」甫一推出成全台最夯新品話題，香菜、豬血糕與披薩的結合引發兩派人馬掀論戰。而7月份即將有無極限的披薩口味登場，中南部網美餐廳「陽光皇后」推出創意升級的「雞佛披薩

馬辣「買火鍋送2支哈根達斯雪糕」499！加碼「36杯迷你杯＋4人套餐」免2千

三級疫情以來各大餐飲各出優惠方案搶客，「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」上個月逆向操作的「買一箱哈根達斯、送4人份火鍋」憑藉高CP值引爆話題，另一人氣火鍋品牌「馬辣」除了宣佈5折火鍋延長至7月底，近期也以哈根達

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。