在家大啖五星「活龍蝦三吃」免1200元！台北福華飯店推「西泰日式龍蝦料理」

因應疫情，各家高級飯店業者逐漸將變化飯店精緻料理，有牛排烤鴨與各式海鮮外帶等。這回五星台北福華大飯店推出「每日限量波士頓活龍蝦料理」外帶自取優惠，最便宜一份僅要499元，一起來瞧瞧吧。

台北福華大飯店以優質住宿與多元美食料理為名，雖然是老字號飯店品牌了，但每每旅遊季節，常常吸引不少觀光客搶訂入住。

此次推出的「每日限量波士頓活龍蝦料理」，是號稱近期疫情以來最豪華的外帶自取料理，像是推出的「龍蝦三重奏」，是福華主廚採用西式、泰式與日本等三種特製手法烹調而成，其中泰式咖哩龍蝦鉗是先蒸熟保留鮮甜味，再配上鹹鴨蛋黃的瑪莎蔓咖哩醬汁，非常濃郁好吃；還有波士頓牛油佐烏龍麵則是融合雞精、蒜末米酒與蒸鍋烹飪，吃起來非常鮮甜可口。最後還有日式做法，則是把龍蝦頭加入味噌湯，配上中華豆腐與海帶芽等，再小火熬製成龍蝦味噌湯，簡直美味。三吃推出優惠約87折，只要1199元(原價為1363元)。

圖／台北福華大飯店官網

另外，福華還推出蒜蒸波士頓龍蝦，使用半隻新鮮的波士頓龍蝦，搭配蒜泥使用清蒸進行烹調，完美演繹了龍蝦最鮮甜的味道，目前一份享有約88折，一份只要499元(原價為567元)。

圖／台北福華大飯店官網

值得一提的是，所有上述限量餐點都是採有預約制，需要提前訂購，由於龍蝦屬於海鮮料理，有相當的鮮度賞味期，故訂購時務必填寫取餐時間。另外出餐前24小時內不再接受訂單更改喔。喜歡龍蝦的消費者，務必把握機會嘗鮮看看喔。

台北福華大飯店「每日限量波士頓活龍蝦料理」外帶自取優惠

注意事項：若需外送，消費滿NTD$1000大安區免費外送，滿NTD$2000 享3公里內免費外送。

電話：02-27002300#2222 或 0960732049

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