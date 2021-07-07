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馬辣「買火鍋送2支哈根達斯雪糕」499！加碼「36杯迷你杯＋4人套餐」免2千
三級疫情以來各大餐飲各出優惠方案搶客，「小蒙牛頂級麻辣養生鍋」上個月逆向操作的「買一箱哈根達斯、送4人份火鍋」憑藉高CP值引爆話題，另一人氣火鍋品牌「馬辣」除了宣佈5折火鍋延長至7月底，近期也以哈根達斯為主，新推2大優惠，包含買雙人火鍋套餐送2支雪糕只要499、4人份火鍋搭配36杯迷你杯只要1999，超猛好康限定登場必收。
馬辣防疫期間祭出2至6人套餐外帶一律半價，吸引許多老饕買單。隨著三級防疫延長，官方也宣佈優惠持續加碼至7/31，日前更推出新活動，凡購買2人套餐搭配2支哈根達斯脆皮雪糕只要「499元」，比原價798的火鍋、價值230元雪糕一併下殺5折更便宜，參與活動的雪糕更是熱銷款焦糖海鹽口味，每個門市限量供應，售完為止。
此外，品牌最新活動則再升級，打造36個「哈根達斯75ml迷你杯」及2組「馬辣安心防疫套餐2人套餐」超殺價1999元，光是火鍋原價就要1596元，即便用5折價計算火鍋，搭配36杯哈根達斯每杯只要33元，頂級品牌銅板價開吃。冰淇淋口味為香草、巧克力、仲夏野莓隨機出貨，整箱同口味。吃火鍋配飯後冰品過癮指數倍增，每人僅限購一組，各門市數量有限，售完為止。
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