網喊別再玩披薩！陽光皇后「火雞雞佛披薩」3款口味一咬就爆汁　另推5折外帶優惠

必勝客早前主打台味的「香菜皮蛋豬血糕比薩」甫一推出成全台最夯新品話題，香菜、豬血糕與披薩的結合引發兩派人馬掀論戰。而7月份即將有無極限的披薩口味登場，中南部網美餐廳「陽光皇后」推出創意升級的「雞佛披薩」，提供泰式口味、柴魚、海鹽3款風味任選，讓網友崩潰直呼「別再玩披薩了」、「披薩到底做錯了什麼」。

圖／陽光皇后提供

千葉餐飲旗下品牌「陽光皇后」即將於7/10推出9吋「巨型雞佛披薩」，靈魂主角嚴選美國火雞雞佛製成，每顆重達15公克，尺寸猶如拇指大小，每片薄皮披薩上放上肥美雞佛十分搶眼，且一咬就爆汁，在起司的加持下味道更香。其實早在去年12月，品牌生日優惠就曾搶先推出「泰大顆傻爆眼雞佛披薩」，用現炸雞佛結合泰式酸辣醬挑戰壽星味蕾，這回2021新品則打造日式柴魚、海鹽及泰式風味，結合台式雞佛，搶攻大家心目中最狂披薩地位，9吋均一價288元。

圖／陽光皇后提供 圖／陽光皇后提供

此外，陽光皇后也配合三級防疫延長5折外帶優惠，截至7/12凡致電訂購或線上點餐，即享「義大利麵、義式燉飯、招牌早午餐」半價，優惠不提供套餐加購及加麵，外送平台不適用。而招牌熱舞王妃烤全雞也祭出299元超殺價，帶回家一家人省錢吃大餐超過癮。

圖／陽光皇后提供

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