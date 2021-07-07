最強叫賣王是誰？15大臉書「生鮮直播主」 不只丟丟妹、藝人沈玉琳也上榜

網路超強叫賣王

市場海鮮、肉品叫賣獨特魅力，透過臉書網路直播也能同樣有感受，這些主持人風格阿莎力，不時放福利，送現金或贈品，讓網友有「看到賺到」捨不得離開的心情。

網路上大家平均注意力只有分秒之間，如何抓住觀眾的眼球，得靠不怕鏡頭的直播主散發魅力！今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》統整十五大臉書生鮮直播主，不僅藝人搶加入，接地氣素人也竄起，讓我們一起來看看有誰吧！

image source :FB/丟丟妹

NO. 13莉妹（大員直播拍賣）

白皙皮膚搭配大眼與黑長髮，擁有九頭身好比例，右手獨特彩色卡通刺青，是莉妹招牌，別看她在直播時熟練叫賣，其實她才24歲而已！不管是濃妝還是淡妝都擋不住高顏值，專門賣現撈海鮮，冷凍肉類產品，競標海鮮、分解龍蝦、殺魚下廚樣樣難不倒她，曾受邀上綜藝節目示範超反差叫賣，外表氣質突然霸氣單腳一抬驚呆現場觀眾，曾創單月業績180萬，不直播時也會在粉絲團大方放福利，曬出海邊清涼照，傲人身材照顧粉絲眼睛。

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image source: 莉莉妹

NO.9陳怡婷（築地市場行銷）

有台語小公主之稱陳怡婷從民視選秀節目《明日之星Super Star》出身的天籟女歌手，曾發過六張台語專輯，本身就有一票歌迷，後來投入藝人丁國琳、林佑星和阿布合開海鮮直播副業「築地市場」吸引更大票粉絲。

陳怡婷不僅在自身粉專賣力宣傳，近期跟阿基師同框直播也成功引起話題，此外築地美魔女丁國琳、直播主周婷婷跟男星林佑星也攻佔本次榜單第9至12名。

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image source: 陳怡婷

NO.8邱子珊（珊珊來吃）

身材窈窕一頭長捲髮的珊珊邱子珊，來自熱情南台灣高雄，與水產進口商馮煥然成立珊珊來吃廣受網友喜愛，不僅是品質有保證，很有觀眾緣的珊珊個性活潑，會在鏡頭面前手舞足蹈，偶爾還會秀一曲台語歌，大方自然不做作，自稱南台灣繡惠姐十分可愛。

透過直播直擊冷凍海鮮拆櫃，示範料理、煎牛排吸粉，不時舉辦抽獎，跟鏡頭外的老闆凹折扣，成功獲得網友支持。

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image source: 邱子珊

NO.7荳姐（荳姐海鮮直播拍賣）

位在桃園大園區的荳姐海鮮，強調以量制價、薄利多銷，嚴選各種生鮮水產，粉絲團也會貼心附上菜單，讓粉絲一目瞭然，直播時她小蜜蜂麥克風一戴上，專業叫賣魂上身，把市場人情味搬到網路，熱情絲毫不減。

直播介紹態度親切不馬虎，有網友表示「荳姐超級客氣，親自服務把物品幫忙搬至車上，這不是一般直播主能做到的顧客之上」大讚商品多元，便宜又大碗，不僅水產新鮮，各類生鮮或熟食拿來做便當菜跟宵夜方便又快速，重點是好吃。

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image source: 荳姐海鮮直播拍賣

NO. 6 李建賢（水產教父）

說著一口超流利台語，來自台中的李建賢，雖然聲線成熟，但外表卻非常「肖連」年紀僅有33 歲，濃眉大眼顏值高，有許多死忠婆媽粉絲，在臉書販賣進口冷凍海鮮如草蝦、龍蝦、干貝等，早期靠著賣「白蝦」知名，靠著衝量壓低價格獲得粉絲支持。

李建賢以前就從事海鮮批發起家，轉戰網路直播，對著手機自言自語兩小時也能不怯場，侃侃而談散發魅力，曾經在直播賣大閘蟹，一個半小時進帳300萬，強調沒蟹膏、死蟹都可退錢，讓消費者安心。

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image source: 水產教父

NO.5 俊廷（俊廷直播）

位在彰化的興昌漁行，除了俊廷以外，幕後是一家人共同經營，俊廷操刀主持，吸引買客，家人各司其職，俊廷阿嬤經營社團跟粉專，線上示範「阿嬤私房菜」讓網友口水直流，連阿嬤用的鍋子都想跟著買，聰明導購回網站，超有生意頭腦！

俊廷一家人感情好，除了林爸、林媽鳳姐恩愛，俊廷妹妹小緹顏值超高，全家常常在鏡頭前合體，親切的服務成為他們家的招牌。

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image source: 俊廷直播

NO.4 阿祐（福哥嚴選直播）

「福哥嚴選」創辦人福哥其實就是丟丟妹爸爸，現在父女倆各自在北部、中部打拼，打造水產直播眾多創舉的福哥，位在彰化平台現大都由兒子「阿祐」主持，同樣年輕又有活力，身材高瘦五官有明星臉神似浩角翔起「阿翔」直播時被粉絲稱「激動哥」。今年初剛完婚的他，在粉專直播全程受到很多網友祝福，全家人個性熱情又活潑，除了叫賣吸睛，阿祐也很用心帶著網友直擊蛤蠣養殖場作業，讓網友了解漁民的辛苦。

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NO.3 沈玉琳（沈玉琳的御琳軍）

你沒看錯～台灣演藝圈荒謬大師沈玉琳也在臉書直播圈做得有聲有色！個性直接性格搞笑，大嗓門與浮誇動作成為他的招牌，當藝人們在疫情間因演出機會減少之際，沈玉琳也因為工作減少透露損失百萬，在喜歡看「丟丟妹」直播的老婆芽芽鼓勵下，臉書擁有77萬人追蹤的沈玉琳也在臉書開賣「威廉沈的水產海鮮」有著廣大粉絲群，搭配堅強主持功力，從龍蝦、和牛賣到雞湯等都賣，第一檔業績就突破百萬元，再創事業第二春，被誇讚水產界奇蹟。

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image source: 沈玉琳的御琳軍

NO.2白姊盧貴玲（白姑娘直播）

﻿將手上資料捲成紙筒，大力拍桌還不夠，爬到桌上M字腿+深蹲喊到燒聲、叫破喉嚨，靠著超霸氣肢體跟激動style是白姑娘的招牌動作，在臉書上45萬人追蹤，常一開播就送粉絲見面禮，吸引網友的關注。

賣場強調只有貨到付款，讓許多擔心受騙的長輩很放心，主持時用流利國、台語穿插，阿莎力口氣宣告粉絲「信任白姑娘直接幫我下單打+1、覺得價錢不優秀、不爽就棄單棄標」吸引關注，曾在直播間送現金，種種超狂操作成功在網路圈粉。

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image source: 白姊 盧貴玲

NO.1 丟丟妹

說到臉書生鮮直播主，無人不知丟丟妹！原本是安親班老師，當時不到24歲在爸爸建議下，辭職全力協助家中事業，頗有想法的她，接下主持棒發揮活潑天性，不吝於展現身材熱舞互動，有霸氣「氣口」超接地氣，熱情又阿莎力，時常打折、贈送「丟」禮物，因此有丟丟妹稱號，至今累積逾72萬粉絲追蹤。

曾創下兩分鐘業績進帳200萬傲人成績，人氣超高成為各大綜藝、戲劇搶合作對象，還曾客串過八點檔《炮仔聲》如今身價翻好幾倍，早就超越以前當老師月四萬收入，曾被目擊擁有千萬名車藍寶堅尼，名符其實台灣水產直播天后！

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image source: 丟丟妹





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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年7月1日至2021年6月30日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『臉書生鮮直播主』相關文本進行分析，以關鍵字進行語意情緒判斷，並結合網友討論聲量與Facebook直播平台追蹤數，以各佔百分之五十的比例加權採計做出排名。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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