錢都火鍋3品牌優惠！錢都海陸餐3人份499、海鮮小火鍋98元、吉哆下殺4折

火鍋控7月防疫省荷包企畫來襲！錢都餐飲集結旗下3大品牌加碼優惠，除了吉哆百匯吃到飽轉型「超市」，全台錢都日式涮涮鍋業延長3大外帶好康，而攪攪風味小火鍋除了每鍋肉量升級再送飲料，也有98元海鮮鍋，讓小資族百元有找吃得飽。

圖／錢都餐飲提供

配合三級防疫延長，錢都日式涮涮鍋7月主打「超值海陸餐」，一次含4款肉、三鮮盤、附餐4選2、2份菜盤及2份湯底，2至3人份量只要499元，每人平均166元即可在家大啖美食。而備受歡迎的方案也將同步進行，凡點購任一套餐，即加贈一份肉品5選1，2鍋享2份，累贈無上限，另有「滿500元打85折」，優惠限擇一仍不失CP值。

圖／錢都餐飲提供

而位於新北土城的「攪攪風味小火鍋」推出免費送肉活動，即日起外帶任一鍋品，即享肉量免費升級，隨餐還附贈一份飲料，活動鍋品不適用。另外，抗疫期間想補元氣，也可用98元開吃海鮮鍋。不想出門則可利用外送平台Uber Eats或foodpanda，一鍵下單送到家。

至於板橋親民價位吃到飽「吉哆火鍋百匯」，近日因以超市新型態登場深受關注，開賣近70種品項，炸物、甜點、生鮮、飲品、麵食應有盡有。店內也同步釋出4折的家庭套餐，原價1180現省690元，只要490元就能3人用餐，套餐內容不僅有湯品4選1、肉品6選2、新鮮白蝦、經典鍋物、熟食、季節鮮蔬，還會附送2杯冷飲，每日限量100份。

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