快訊

高端向巴拉圭申請新冠疫苗第三期臨床試驗 將與AZ進行比對

【軍機服裝秀／上】F-16穿上越戰風格東南亞迷彩 戰機的時尚也會復古回春？

錢都火鍋3品牌優惠！錢都海陸餐3人份499、海鮮小火鍋98元、吉哆下殺4折

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

火鍋控7月防疫省荷包企畫來襲！錢都餐飲集結旗下3大品牌加碼優惠，除了吉哆百匯吃到飽轉型「超市」，全台錢都日式涮涮鍋業延長3大外帶好康，而攪攪風味小火鍋除了每鍋肉量升級再送飲料，也有98元海鮮鍋，讓小資族百元有找吃得飽。

圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

配合三級防疫延長，錢都日式涮涮鍋7月主打「超值海陸餐」，一次含4款肉、三鮮盤、附餐4選2、2份菜盤及2份湯底，2至3人份量只要499元，每人平均166元即可在家大啖美食。而備受歡迎的方案也將同步進行，凡點購任一套餐，即加贈一份肉品5選1，2鍋享2份，累贈無上限，另有「滿500元打85折」，優惠限擇一仍不失CP值。

圖／錢都餐飲提供
圖／錢都餐飲提供

而位於新北土城的「攪攪風味小火鍋」推出免費送肉活動，即日起外帶任一鍋品，即享肉量免費升級，隨餐還附贈一份飲料，活動鍋品不適用。另外，抗疫期間想補元氣，也可用98元開吃海鮮鍋。不想出門則可利用外送平台Uber Eats或foodpanda，一鍵下單送到家。

至於板橋親民價位吃到飽「吉哆火鍋百匯」，近日因以超市新型態登場深受關注，開賣近70種品項，炸物甜點、生鮮、飲品、麵食應有盡有。店內也同步釋出4折的家庭套餐，原價1180現省690元，只要490元就能3人用餐，套餐內容不僅有湯品4選1、肉品6選2、新鮮白蝦、經典鍋物、熟食、季節鮮蔬，還會附送2杯冷飲，每日限量100份。

延伸閱讀：

錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」變超市！70款品項任選，外帶4折套餐順便補貨

溫野菜涮涮鍋「99元套餐」附贈飲料、雙人鍋6折！4大外帶外送防疫優惠

火鍋 冰品 炸物 海鮮 甜點 吃到飽

相關新聞

7月新品搶先看！達美樂 「黃金和牛漢堡排披薩」、必勝客「香菜皮蛋豬血糕比薩」SUBWAY限量「安格斯牛堡」

2021年7月有什麼美食新品推出呢？又或是哪款全新飲料即將進軍市場呢？現在就讓COSMO告訴妳，在7月妳將可以吃到、喝到哪些全新上市的人氣美食！

錢都火鍋3品牌優惠！錢都海陸餐3人份499、海鮮小火鍋98元、吉哆下殺4折

火鍋控7月防疫省荷包企畫來襲！錢都餐飲集結旗下3大品牌加碼優惠，除了吉哆百匯吃到飽轉型「超市」，全台錢都日式涮涮鍋業延長3大外帶好康，而攪攪風味小火鍋除了每鍋肉量升級再送飲料，也有98元海鮮鍋，讓小資

7種餐點「買1送1」！漢堡王3款「Q彈蝦堡」限時新登場

隨著夏天的到來，漢堡王自7月6日起，以海老蝦餅為元素，結合不同的配料，推出3款限時限量Q彈海老堡，為夏天帶來濃濃的海洋氣...

錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」變超市！70款品項任選，外帶4折套餐順便補貨

全台三級防疫警戒延長至7/12，餐飲業陸續拚轉型，除了早前千葉火鍋部分門市搶先轉型為超市，錢都旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」也加入陣容，首度開啟超市營運模式。即日起店面除了販售下殺近4折的家庭套餐，也

21風味館「兩隻半雞」只要315元！「21風味館」一桶炸雞免250元，7月壽星限定67折

大家想要繼續吃烤雞跟炸雞的心聲「21風味館」聽到了！先前好評如潮的三大優惠活動，正式加碼延長至7月12日，優惠像是外帶購買21香草烤半雞兩份，現在75折只要315元，整桶香脆炸雞桶也一樣75折喔，為期盼未來能加速「解封」，快買回家在家抗疫之餘，還能大啖雞肉美食喔！

獨／陪伴高雄人12年 遠百「北澤壽喜燒」熄燈退場

不僅是傳統小店、中小型餐廳，許多連鎖餐飲集團的旗下餐廳，在此波疫情下也陸續退場。位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 高雄遠百...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。