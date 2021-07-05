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錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」變超市！70款品項任選，外帶4折套餐順便補貨
全台三級防疫警戒延長至7/12，餐飲業陸續拚轉型，除了早前千葉火鍋部分門市搶先轉型為超市，錢都旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」也加入陣容，首度開啟超市營運模式。即日起店面除了販售下殺近4折的家庭套餐，也供應近70種品項，讓大家外帶火鍋還能順手買食材。
位於板橋的吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」今年登場吸引許多人嘗鮮，6月因應疫情祭出外帶限定小家庭防疫套餐，2至3人份的餐點原價1180元，41折特價只要490元，每人平均163元即可大快朵頤。套餐內容含湯品四選一、季節鮮蔬、肉品六選二、新鮮白蝦、經典鍋物、熟食如麻辣鴨血豆腐、滷豬腳、炸物、涼拌小菜、主廚熱炒等，還會附送2杯冷飲，每日限量100份。
而店家7月再升級，將不開放內用的店面改為超市，提供近70種品項，包含25種生鮮、10種炸物、16種甜點冰品、11款飲品、6款麵食，其中冰櫃還有飲品10元、買五送一優惠，箱購更划算，讓在地居民不只能帶激省火鍋回家，同步補貨食材更便利。
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