快訊

嗆聲林昶佐 環南市場自治會長今說「他根本不需被罷免」

7.6萬幼教人員注意！7月8日起開打莫德納疫苗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」變超市！70款品項任選，外帶4折套餐順便補貨

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

全台三級防疫警戒延長至7/12，餐飲業陸續拚轉型，除了早前千葉火鍋部分門市搶先轉型為超市，錢都旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」也加入陣容，首度開啟超市營運模式。即日起店面除了販售下殺近4折的家庭套餐，也供應近70種品項，讓大家外帶火鍋還能順手買食材。

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

位於板橋的吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」今年登場吸引許多人嘗鮮，6月因應疫情祭出外帶限定小家庭防疫套餐，2至3人份的餐點原價1180元，41折特價只要490元，每人平均163元即可大快朵頤。套餐內容含湯品四選一、季節鮮蔬、肉品六選二、新鮮白蝦、經典鍋物、熟食如麻辣鴨血豆腐、滷豬腳、炸物、涼拌小菜、主廚熱炒等，還會附送2杯冷飲，每日限量100份。

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

而店家7月再升級，將不開放內用的店面改為超市，提供近70種品項，包含25種生鮮、10種炸物、16種甜點冰品、11款飲品、6款麵食，其中冰櫃還有飲品10元、買五送一優惠，箱購更划算，讓在地居民不只能帶激省火鍋回家，同步補貨食材更便利。

圖／吉哆火鍋百匯提供
圖／吉哆火鍋百匯提供

延伸閱讀：

溫野菜涮涮鍋「99元套餐」附贈飲料、雙人鍋6折！4大外帶外送防疫優惠

「冠軍肉桂捲」在家輕鬆做！獨家配方送到府，居家烘焙組2.0還能做貝果、鹽之花奶油捲

吃到飽 火鍋

相關新聞

7種餐點「買1送1」！漢堡王3款「Q彈蝦堡」限時新登場

隨著夏天的到來，漢堡王自7月6日起，以海老蝦餅為元素，結合不同的配料，推出3款限時限量Q彈海老堡，為夏天帶來濃濃的海洋氣...

錢都吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」變超市！70款品項任選，外帶4折套餐順便補貨

全台三級防疫警戒延長至7/12，餐飲業陸續拚轉型，除了早前千葉火鍋部分門市搶先轉型為超市，錢都旗下吃到飽品牌「吉哆火鍋百匯」也加入陣容，首度開啟超市營運模式。即日起店面除了販售下殺近4折的家庭套餐，也

21風味館「兩隻半雞」只要315元！「21風味館」一桶炸雞免250元，7月壽星限定67折

大家想要繼續吃烤雞跟炸雞的心聲「21風味館」聽到了！先前好評如潮的三大優惠活動，正式加碼延長至7月12日，優惠像是外帶購買21香草烤半雞兩份，現在75折只要315元，整桶香脆炸雞桶也一樣75折喔，為期盼未來能加速「解封」，快買回家在家抗疫之餘，還能大啖雞肉美食喔！

獨／陪伴高雄人12年 遠百「北澤壽喜燒」熄燈退場

不僅是傳統小店、中小型餐廳，許多連鎖餐飲集團的旗下餐廳，在此波疫情下也陸續退場。位於高雄大遠百內的「北澤壽喜燒 高雄遠百...

餐點79折、週邊5折！嚕嚕米餐廳「滿500加送杯子」 外送飲品買1送1

為慶祝登台4週年，來自日本的嚕嚕米主題餐廳（Moomin Cafe）自即日起推出外帶79折優惠，還有外送飲品買1送1的方...

拿坡里「重量級腿排桶」實體大小惹民怨！網歎如大份鹽酥雞：吃的都是粉皮

「拿坡里披薩」憑炸雞虜獲一票速食控歡心，近兩年獨立開設真正的「炸雞專門店」，展店至今全台擁有13家門市。日前「拿坡里炸雞店」全新推出「重量級腿排桶」，12入188元、18入279元超殺價吸引粉絲訂購，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。