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21風味館「兩隻半雞」只要315元！「21風味館」一桶炸雞免250元，7月壽星限定67折

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／21風味館臉書粉專 圖／21風味館官網
圖／21風味館臉書粉專 圖／21風味館官網

大家想要繼續吃烤雞跟炸雞的心聲「21風味館」聽到了！先前好評如潮的三大優惠活動，正式加碼延長至7月12日，優惠像是外帶購買21香草烤半雞兩份，現在75折只要315元，整桶香脆炸雞桶也一樣75折喔，為期盼未來能加速「解封」，快買回家在家抗疫之餘，還能大啖雞肉美食喔！

圖／21風味館臉書粉專
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這回配合疫情延長「台灣加油 解餓紓困4.0」三大好康優惠活動，第一個好康為超級酥脆多汁的「香脆炸雞桶(6入)」，原價一桶330元，現在直接外帶75折只要249元；第二個好康為「21香草烤半雞」，是店內的招牌烤雞，尤其將雞肉撕開放入口中的美味，絕對會難忘，兩隻只要315元（原價兩隻420元）；還有第三個優惠為健康的「半雞蔬菜餐」，套餐內容包含香草烤半雞一隻、雞汁溫蔬菜兩份、白飯兩份，原價420元，現在超殺現折100元只要320元。

圖／21風味館臉書粉專
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圖／21風味館臉書粉專
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除此之外，21風味館還推出7月壽星限定優惠，只有訂購專屬套餐並出示相關證件，可以享有約67折的優惠，現折225元，套餐包含21香草烤全雞、大薯霸、紫玉地瓜球、小雞塊與蜂蜜綠茶2杯，讓21風味館陪伴7月壽星在家慶生吧！

圖／21風味館臉書粉專
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21風味館

官方臉書：https://www.facebook.com/pec21c

圖／21風味館臉書粉專
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