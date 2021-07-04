拿坡里「重量級腿排桶」實體大小惹民怨！網歎如大份鹽酥雞：吃的都是粉皮

「拿坡里披薩」憑炸雞虜獲一票速食控歡心，近兩年獨立開設真正的「炸雞專門店」，展店至今全台擁有13家門市。日前「拿坡里炸雞店」全新推出「重量級腿排桶」，12入188元、18入279元超殺價吸引粉絲訂購，然而開箱照曝光後卻被形容猶如「重量級雞米花、大份鹽酥雞」，官方臉書也湧入網友抱怨難以訂購，業者回應腿排桶規格不同，實際換算仍比原本炸雞優惠，對此網友表示：「當然可以理解價格跟品質的問題，但是這份量吃的都是粉皮」，難掩失望之情。

圖／拿坡里官方粉絲團

「重量級腿排桶」為「拿坡里炸雞店」限定活動，2日上市後掀起搶購潮，許多人反映電話打不通，首幾日官網亦無提供線上訂購資料。而引發一片罵聲的導火線則是腿排桶實體大小，有不少網友陸續分享開箱照，PTT網友轉發後立馬引起熱烈討論，許多人驚呼實品如發育不良的雞，「太小了吧」、「這是鹽酥雞吧」、「重量級雞米花」、「天啊，迷你炸雞」也有不少網友到官方粉絲團抱怨留言，失望表示雞腿排小塊粉又厚，「真的有點詭異耶，只有之前買過的腿塊1/3大而已」、「今天買了，騙很大，就是平常的腿塊切成兩塊，18塊也就等於平常的9塊」、「2塊加起來還比不上舊版本的一塊」。

圖／貓奴夏的貓奴筆記粉專授權

對此，業者回應由於尖峰餐期訂單超乎預期，門市供應不足，導致顧客無法成功購買深感歉意，為維護供餐品質，線上訂購也不排除區間暫停販售的狀況。而針對份量，業者說明腿排桶為不同規格，實際換算仍比原先炸雞超值。除了負面評價，其實也有網友於網上提及，「你們一定沒去過拿坡里的炸雞專門店，去過就知道這個大小是常態」、「本來6塊就200多了，12塊不到200這大小不意外」。

而實際詢問一位已購買的網友，他直言「坦白說我是很喜歡拿坡里比薩店的炸雞，這次嘗試炸雞店真的很失望」，針對業者回應及正常大小，他提及「當然可以理解價格跟品質的問題，但是這份量吃的都是粉皮」，表示大部分人都可理解促銷商品與正常版有出入，「但這個腿排切片真的有點太傷心」，並舉例形容「你說當外面鹹酥雞吃188感覺很過癮，但是如果都是皮真的好煩」。

圖／貓奴夏的貓奴筆記粉專授權

此外，也有網友致電客服，收到「原本6塊269，現在一半大小12塊賣188，比原本便宜」的回應，並強調官網有標示重量級腿排重量正負65克。經編輯這兩日實測經驗，昨（3）日首度進入拿坡里炸雞店官網暫時無法查詢並訂購新品，下午系統進入維修，今查看目前已可正常開放訂購，重量也有清楚顯示，但網上仍罵聲不減。

圖／拿坡里炸雞店訂購畫面實測截圖

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