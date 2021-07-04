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6塊雞塊只要19元！麥當勞歡樂送「3款深夜優惠」　韓風炸鷄腿凌晨也能吃

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
麥當勞新推3款夜貓子專屬「10塊雞塊套餐」，搭配麥脆雞腿或6塊雞塊只要加19元。圖／麥當勞提供
麥當勞新推3款夜貓子專屬「10塊雞塊套餐」，搭配麥脆雞腿或6塊雞塊只要加19元。圖／麥當勞提供

麥粉們防疫優惠時段拉長了！麥當勞暌違一年再度開設「深夜食堂」，即日起截至9/14，每晚11點至凌晨3點可於歡樂送訂購3款「宵夜場專屬套餐」，升級大薯的「10塊雞塊套餐」搭配「麥脆雞腿」或「6塊雞塊」享夜貓價178元，再加上「消費滿2次送4塊雞塊」活動，讓快餐迷7月抗疫在家也能盡享麥克雞塊大餐。

麥當勞歡樂送深夜食堂每日快閃4小時，凌晨3點都能開吃。圖／麥當勞官網
麥當勞歡樂送深夜食堂每日快閃4小時，凌晨3點都能開吃。圖／麥當勞官網

麥當勞2021全新「深夜食堂」優惠即日開跑，活動以「深夜10塊雞塊餐」為主打，基本附有一杯飲品及大薯，再憑喜好選擇「麥脆雞腿」或「6塊雞塊」只要178元。除了比售價199元的「10塊雞塊套餐」便宜，實際也等同點購「10塊雞經典套餐」升級大薯後，加價19元就能額外獲得「麥脆雞腿」或「6塊雞塊」，截至9/14前每晚11點至凌晨3點可透過歡樂送訂購。

麥當勞「韓風炸雞腿」期間限定回歸，8/3前訂購深夜食堂也能吃到。圖／麥當勞提供
麥當勞「韓風炸雞腿」期間限定回歸，8/3前訂購深夜食堂也能吃到。圖／麥當勞提供

此外，麥當勞也將新回歸的韓風炸雞腿列入活動組合，「10塊鷄塊餐配韓風炸雞腿」售價188元，讓大家熬夜追韓劇一時嘴饞，也能免出門大啖應景韓式炸雞，新品預計供應至8/3。值得一提的是，麥當勞也同場加映歡樂送限定好康，7/31前會員只要累積消費滿2次，第3次訂購時即可額外獲得免費的4塊雞塊，可謂宅家防疫好夥伴，提醒大家每月優惠每註冊會員限贈一份，免註冊訂單不適用。

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麥當勞 韓式炸雞

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