拿坡里「12塊腿排桶」只要188、摩斯大薯買1送1、麥當勞免費雞塊！3大快餐優惠

防疫警戒遙遙無期，全新7月就用新的快餐優惠來開啟抗疫生活。今天跟大家分享3大人氣速食品牌限時優惠，除了大家較為熟悉的麥當勞「1元蛋捲冰淇淋」，近期最夯話題莫過於拿坡里炸雞「重量級腿排桶」，而摩斯漢堡也悄然推出薯條買一送一好康，時間筆記下來準備吃一波。

摩斯漢堡「薯條買1送1」：7/6-7/7、7/21-7/22

摩斯漢堡推出4天限定「薯條買一送一」，7/6至7/7享中薯買一送一、7/21至7/22促銷主角則為大薯，現省45元，活動於早上10:30開跑。此外，摩斯也隨著新月份推出套餐專屬新優惠，獨享餐均一價189元，最高現省31元，3人至4人分享餐皆有，足夠份量的漢堡、冰紅茶、招牌點心一次滿足，搭配滿399免外送費，直接送到家超方便。

麥當勞「1元冰淇淋」7/7限定、歡樂送享免費雞塊到7/31

圖／麥當勞官網

繼蝦皮購物618年中慶購物節，麥當勞這次再度聯手蝦皮「77免運節」推出限時特價，1元入手「蛋捲冰淇淋」，兌換期限為90天內。此外，即日起至7/31為止，凡透過麥當勞歡樂送消費滿2次，第三次消費即免費贈送「4塊麥克雞塊」，每月優惠每註冊會員限贈一份，免註冊訂單不適用。

拿坡里「重量級腿排桶」12塊188元：截至8/31

圖／拿坡里官方粉絲團

拿坡里近期宣佈推出12塊及18塊裝的「整桶炸雞腿排」，嚴選獨家義式炸雞粉現點現炸，即日起至8/31於全台「拿坡里炸雞專門店」開賣。活動期間可享12塊「重量級腿排桶」188元特價，原價360元的18塊「重量級腿排桶」則279元買得到，平均一塊只要15元，買回家當點心也超划算。目前早上實測透過官網線上訂餐暫時無法找到此優惠，線上訂購網站下午顯示施工中，建議大家可致電預約，不過活動到8/31，大家也可不必急於一時，過後再安排時間訂購亦來得及。

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