溫野菜涮涮鍋「99元套餐」附贈飲料、雙人鍋6折！4大外帶外送防疫優惠

來自日本的知名涮涮鍋吃到飽品牌「しゃぶしゃぶ温野菜」今年首度推出新菜單，不必參與促銷活動，即可用最低399元超殺價無限爽嗑肉品、新鮮蔬菜、鹹食、甜品等達40款餐點，吸引更多小資鍋控嘗鮮。如今配合三級疫情警戒，品牌推出一系列防疫優惠，其中包含外帶「99元小火鍋套餐」還享免費飲料、雙人鍋下殺6折、外送現折60元等，4大好康一次看！

圖／編輯葉穎樂攝

小火鍋套餐99元起開吃 肉品菜盤主食再送飲料

溫野菜主打超過20種產地直送的新鮮蔬菜吃到飽，除了特色湯頭、高品質肉品，豐富的甜點飲料吧檯及自助咖哩飯亦是一大亮點。因應防疫，品牌祭出外帶及外送專屬優惠，當中最吸睛的莫過於「99元個人鍋」，一張小紅就能以昆布高湯或特製高湯為基底，搭配國產豬五花、10款以上蔬菜盤及主食，隨餐還附贈飲料，絕對是省錢界的優質必備餐。湯頭另有麻辣口味、番茄口味、黃金高湯、養生高湯，加價20元即可升級，肉品也可用10元銅板價換成牛五花。

圖／溫野菜温野菜日本涮涮鍋專門店臉書

肉品、海鮮、蔬菜、餐點加購一律85折

圖／編輯葉穎樂攝

而小火鍋也有獨家加購區，一律85折。牛舌、牛上肩胛肉、牛五花統統51元，豬五花、羊肉及白蝦則有42元特價，另有15款蔬菜17元即可加點，想吃飯食也可加購日式餐點，唐揚雞咖哩飯、壽喜燒牛丼、涮豬肉咖哩飯等同享85折，供應至晚間19:30。

雙人火鍋下殺6折

圖／溫野菜温野菜日本涮涮鍋專門店臉書

有別於幫忙煮好的小火鍋，溫野菜也推出生食外帶雙人套餐6折價，原價600元只要360元，湯頭五選一多了經典鹽味昆布及特製豚骨，肉品含牛豬二選一，並附9款蔬菜、6款鍋物，配料更多，帶回家吃得更飽足。

外送限定滿300折60元

不僅如此，溫野菜也與Uber Eats獨家合作，提供滿300元現折60元優惠，讓大家免出門也能優惠價吃想念的美食。以上優惠截至餐廳允許開放內用為止，饕客都可自由安排時間，透過線上訂購、指定取餐地點安心外帶，或善用外送平台，降低接觸感染風險。

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