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蔬食愛好者看過來！「果然匯」外帶85折、外送599元享免運費，中西日港式料理統統都有

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／果然匯書粉專
圖／果然匯書粉專

主打蔬食美食料理的「果然匯」，這回因配合延長疫情警戒推出外送外帶優惠，即日起至7月12只要外送滿599元馬上零元免運費，外帶自取滿額還可以享有85折優惠喔。

圖／果然匯書粉專
圖／果然匯書粉專

「果然匯」是國內知名的蔬食料理Buffet品牌，主打全素食與蛋奶素等自然食材的蔬食，採用多國的烹調方式，從西式、中式、日式再到港式等統統都有。日前還曾經榮獲CNN獲選世界十大素食城市「台北」的代表餐廳。過去開放內用時，獲得巨大人氣，常常需要提前多日預訂呢。

圖／果然匯官網
圖／果然匯官網

這回配合疫情推出兩項優惠與專屬抗疫的組合餐。首先，即日起至7月12只要外送滿599元馬上享有零元運費，而選擇外帶自取還可以滿1000元直接85折優惠。再者餐點部分，推出多款系列，像是「一組免運疏享組合餐」，有多項適合家庭分享的選擇，包含明星自由配，可選擇1精選、1主食、2配菜與2湯飲喔，從綠咖哩、蔬食沙拉、青醬義大利麵、臭豆腐、日式壽司、蒸餃與酥皮鮮蔬巧達濃湯等統統都有，選擇非常豐富。

圖／果然匯官網
圖／果然匯官網

圖／果然匯官網
圖／果然匯官網

圖／果然匯官網
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另外蔬食品牌「養心茶樓」同樣因應三級警戒延長推出了特別優惠，包含外帶自取滿額享主食半價與外送滿額送黃金鳳梨泡菜。更多優惠請至上述兩品牌的臉書粉專查詢。

果然匯

臉書粉專：https://www.facebook.com/www.fruitfulfood.com.tw

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蔬食

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