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吃麵拍美照！ 「美圖X三大話題拌麵」聯名合作 宅在家防疫防無聊

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
夏季產品柚香冷麵。圖／PaMi曾拌麵提供
夏季產品柚香冷麵。圖／PaMi曾拌麵提供

防疫宅在家就讓星級拌麵陪你雲端品嚐！今夏美圖X三大話題拌麵聯名合作，邀請到曾拌麵曾國城、老媽拌麵ALin、金博家吳速玲代言人擔任每日店長。PaMi曾拌麵即起至7月14日將參與由美圖秀秀舉辦的「明星夏麵大賞」，主推新的夏季產品柚香冷麵，於7月2日更有曾國城擔任一日店長活動舉辦抽獎。

夏季產品柚香冷麵。圖／PaMi曾拌麵提供
夏季產品柚香冷麵。圖／PaMi曾拌麵提供

全台首度線上拌麵大展在美圖秀秀盛大開張，美圖秀秀即起至7月14日連續兩週舉辦明星夏麵大賞，為三大拌麵品牌獨家打造AR濾鏡，消費者只要透過相機自拍，即可張嘴觸發線上吃麵，搭配美圖專業級美顏濾鏡，明星級美味拌麵一秒雲端享用，素顏在家也可以美美吃麵。

曾國城、ALin、吳速玲更親自響應活動，在粉絲團號召粉絲參與徵稿，只要打開美圖秀秀，使用同款AR濾鏡即可參加抽獎，線上線下同步吃麵，明星拌麵支持自煮，美圖支援自拍，一起邀請大家吃麵拍美照，防疫防無聊！

PaMi曾拌麵參與「明星夏麵大賞」一日店長。圖／PaMi曾拌麵提供
PaMi曾拌麵參與「明星夏麵大賞」一日店長。圖／PaMi曾拌麵提供

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