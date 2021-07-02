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週末上菜／千變萬化好搭配 自製無添加「雪裡紅」

聯合新聞網 / 姊弟煮廚

大愛雪裡紅，雖然帶點苦，但在嘴裡會神奇地越嚼越香，和肉絲肉末搭一起，能吸飽肉汁的香，而且解膩; 於是每次吃肉絲炒雪裡紅，總是專門猛挖雪裡紅來就能配一大碗白飯，淒涼留在盤底的肉絲，都只是配角。

最近油菜很好買到，做雪裡紅的次數也頻繁起來。或拿青江菜、小松菜、蘿蔔葉、小芥菜來醃成雪裡紅也也行，不過像菠菜這類葉片軟嫩的蔬菜，就不適合拿來替換使用了。

醃製雪裡紅的鹽分約為蔬菜重量的5%，且最少醃製一夜後再用。用之前可以嘗嘗，看需不需要用清水沖洗一遍淡化鹹味，或直接用力擠乾水分以後入菜。醃製好的雪裡紅可以在冰箱裡保存一星期。


材料：

油菜300公克

鹽15公克（約為蔬菜重量的5%）


作法：

1. 將油菜表面塵土稍微沖洗乾淨，放置籃架上瀝乾一陣子。

2. 接著拿一個夠大的塑膠袋，放進油菜、鹽，手指用力將鹽搓揉進菜梗和葉片裡，讓葉片和梗從硬轉軟，體積縮小且出水。

3. 將整包菜包妥後放進冰箱冷藏，至少醃製一夜，即完成。

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