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港點免費送1個月！ 「點8號」挺醫護　九宮格餐盒150元、任選5籠288元

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
醫護人員出示職業執照，外帶自取不限消費金額，可享免費兌換一份。圖／點8號提供
醫護人員出示職業執照，外帶自取不限消費金額，可享免費兌換一份。圖／點8號提供

疫情持續，國內三級警戒延至7月12日，「點8號」點心專賣店慰勞醫護人員第一線防疫人員辛苦，以實際行動支持，即日起至7月31日至全台點8號門市外帶不限消費金額，醫護人員出示職業執照、防疫人員出示疾管署工作證，祭出「冰火菠蘿油+港式凍檸茶」經典組合免費兌換一份，連續免費送一個月。

醫護人員出示職業執照，外帶自取不限消費金額，可享免費兌換一份。圖／點8號提供
醫護人員出示職業執照，外帶自取不限消費金額，可享免費兌換一份。圖／點8號提供

港式餐盒及九宮格餐盒，防疫優惠均一價150元。圖／點8號提供
港式餐盒及九宮格餐盒，防疫優惠均一價150元。圖／點8號提供

此外，點8號也持續醫院餐食供應，並提供防疫旅館外送服務，配合政策僅提供外送及外帶服務，推出外帶港式精選餐盒再加碼九宮格港點餐盒均一價150元，每日限量50盒售完為止。並祭出港式點心「蒸籠推車系列」13款品項任選5籠288元。同時提供外送平台UberEats消費滿300元現折抵60元。Foodpanda消費滿250元現折抵40元。讓喜愛港點的朋友享有外帶優惠，宅在家吃港點一樣可以很精緻、很美味。

九宮格餐盒，防疫優惠均一價150元。圖／點8號提供
九宮格餐盒，防疫優惠均一價150元。圖／點8號提供

即日起至7月31日來店外帶，「蒸籠推車點心」13款品項可任選5籠288元，水晶蝦餃皇、蒜香蒸排骨、蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、鮮肉珍珠丸、經典魚翅餃、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、荷葉珍珠雞、蠔皇叉燒包、黃金流沙包、嗡嗡蜜蜂包、哞哞牛乳包。點8號用最經典港點感謝醫護並與全民一起齊心抗疫，護台灣。

蒸籠推車點心13款品項可任選5籠，防疫優惠288元。圖／點8號提供
蒸籠推車點心13款品項可任選5籠，防疫優惠288元。圖／點8號提供

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