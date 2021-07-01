12mini「外帶」肉量2倍送！沙茶與綠咖哩鍋人氣必吃，線上點餐再送紅茶

因應疫情三級警戒延期7月12日，各家餐飲業者無不推出優惠吸引顧客消費。這回王品集團旗下的「12MINI經典即享鍋」正式與LINE合作推出線上點餐服務囉，直接享有超狂「2倍」肉量免費加，還加贈附紅茶一杯喔。

圖／12MINI臉書粉專

平價火鍋品牌「12MINI」自開幕後，推出多種超值火鍋品項，像是沙茶與綠咖哩（注意有蝦子成分）是人氣必點的鍋物。

圖／12MINI臉書粉專

此次活動共推出兩種優惠外帶，第一為線上點餐​，推出「LINESPOT菜菜好」與「LINESPOT漿漿好」套餐系列，口味包含經典原味、大漠孜然、功夫沙茶、起司奶奶與綠咖哩等，肉類可以選擇牛豬雞三種，最重要的是享有肉量2倍免費送附贈免費阿甘紅茶，最便宜只要135元起。若怕吃不飽，還可以再以29元再加倍肉量喔。

圖／12MINI臉書粉專

第二種優惠則為電話外帶自取，同樣享有肉量2倍免費送，不過適用門市限於

台北慶城、台中公益、忠孝復興、永安市場​、捷運公館、高雄裕誠與南勢角等7家​，優惠直接到2021年12月31日喔。更多點餐教學請上臉書粉專查詢。

圖／12MINI臉書粉專

12MINI經典即享鍋

臉書粉專：https://www.facebook.com/12MINI/?ref=page_internal

圖／12MINI臉書粉專

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