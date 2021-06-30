肉多多「外帶超殺5折」！肉量爽吃1000克2人只要499元，留言再抽套餐招待券

雖然現在正值夏季，但如果能在冷氣房吃火鍋絕對是一大享受。因應疫情三級警戒延長至7月12日，「肉多多」火鍋品牌自7月1日起將推出超狂第三波5折外帶優惠套餐，且整體肉量最高可達將近1公斤重，直接爽吃滿滿的肉，「肉控」千萬不能錯過。

自本土疫情五月起發酵後，肉多多就搶先配合疫情推出多項優惠，像是5月的買一送一、6月的買300送300等活動，無疑就是吸引顧客消費外，也能用外帶優惠方式回饋給廣大喜愛肉多多的消費者。

圖／肉多多火鍋-火鍋第一品牌臉書粉專

這回7月起第三波的優惠主打推出了「雙人省長餐」，內容包含600克的肉盤、火鍋時蔬盤和火鍋料組合。其中若想吃更多肉，可以把時蔬與火鍋料分別更換成150公克的雞肉或豬肉。更狂的是，現在加入「樂多多APP」會員，還可以取餐的時候出示畫面，馬上再贈送150公克的肉盤，相當於總肉量超過1000公克，絕對可以吃飽飽。

圖／肉多多火鍋-火鍋第一品牌臉書粉專

至於「雙人省長餐」定價原為998元，現在外帶自取馬上享有499元5折優惠。值得一提的，肉多多為了能讓外帶的民眾回家路途仍能維持食材的新鮮，特地克服外帶冷藏的問題，所以不用擔心有食材不新鮮的問題囉。

圖／肉多多火鍋-火鍋第一品牌臉書粉專

最後，為鼓勵所有辛苦的第一線醫護與防疫人員，即日起至7月31日於臉書粉專指定貼文留言鼓勵的話語，就有機會獲得單人套餐招待券喔，更多優惠請鎖定官網或臉書粉專。

肉多多火鍋-火鍋第一品牌

臉書粉專：https://www.facebook.com/rododohotpot/?ref=page_internal

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