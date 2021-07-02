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平價美食挺防疫！ 一中街拉麵丼飯義料 外帶外送「享85折優惠」

聯合新聞網 / ShareLife分享生活

說到台中美食代表，一中街絕對榜上有名，鄰近學區的一中商圈裡暗藏了許多平價美食，可以說是美食的一級戰地，而為了對抗疫情，一中商圈知名店家「大阪拓海家」、「丸勝咖哩洋食」、「JT燉飯」皆推出優惠活動，即日起不管外帶還是外送通通85折，不想出門的民眾可以選擇外送服務，2公里內消費滿300元、3公里內消費滿400元即可外送，免去出門的煩惱與風險！

大阪拓海家外帶85折，拉麵第二碗半價

位於在一中街的大阪拓海家以提供拉麵、丼飯為主，平價實惠又美味的日式家常料理，成功擄獲學生們的味蕾，也是少數在一中街經營超過十年以上、歷久不衰的知名店家。宅在家防疫期間來碗湯頭濃郁、叉燒軟嫩的日式拉麵，不僅能稍稍撫慰無法出門的心靈，還能藉此懷念日本的好滋味！拓海家除了推出外帶85折的優惠外，6/30前還有日本拉麵第二碗半價的優惠活動，實在是太划算！

▲圖片來源：大阪拓海家
▲圖片來源：大阪拓海家

▲圖片來源：大阪拓海家
▲圖片來源：大阪拓海家

丸勝咖哩洋食外帶85折，套餐同享優惠

位在一中街上的丸勝咖哩洋食，主要販售咖哩飯，另外也有咖哩烏龍麵和日式拉麵等選項，咖哩平價又親民，且特別的是丸勝咖哩可以自由組合咖哩口味，外帶也有東京咖哩、黑咖哩、綠咖哩三種選擇，另外還有多達三十幾種的配料，可以自由選擇創造出符合自己口味的特製餐點。防疫期間除了外帶85折的優惠外，丸勝咖哩最受歡迎的超值套餐也在優惠範圍內，大盛的炸豬排咖哩套餐還附薯條、紅茶，讓你吃飽飽還能兩百元有找！

▲圖片來源：丸勝咖哩洋食
▲圖片來源：丸勝咖哩洋食

▲圖片來源：丸勝咖哩洋食
▲圖片來源：丸勝咖哩洋食

JT燉飯外帶85折，甜品同享優惠

JT燉飯位於一中商圈，鄰近一中、台中科技大學、台體、中國醫等學區，是學生們放學後熱門用餐選擇之一，JT燉飯主打平價義式料理餐廳，專賣義大利麵、燉飯、披薩，雖然走平價路線，但在食材挑選上可是嚴選高品質，特地選用有著義大利香醋之稱的巴薩米克醋提升料理的深度！防疫期間不管是義大利麵、燉飯、披薩外帶通通可享85折，另外也別忘了外帶一份JT燉飯的甜點回家享用，在家也可以營造儀式感！

▲圖片來源：JT燉飯
▲圖片來源：JT燉飯

▲圖片來源：JT燉飯
▲圖片來源：JT燉飯

大阪拓海家

店家地址：台中市北區一中街93號

聯絡電話：04-22278138

訂餐時間：11:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3uWRPqR

外帶優惠：外帶自取享85折

丸勝咖哩洋食一中店

店家地址：台中市北區一中街95號

連絡電話：04-22203137

訂餐時間：11:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/3pu9RzA

外帶優惠：外帶自取享85折

JT燉飯

店家地址：台中市北區一中街97號

聯絡專線：04-22232907

訂餐時間：11:00-21:00

粉絲專頁：https://bit.ly/2RvQdGG

外帶優惠：外帶自取享85折


延伸閱讀>>【懶人包】台中地區美食外帶優惠資訊

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咖哩 燉飯 拉麵

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