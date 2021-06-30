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萬客什鍋「198元火鍋」網激推神CP值！附餐獨享雞滷飯+甜點+水果+飲料

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@vegas_food_note授權、IG@clovia.food授權
圖／IG@vegas_food_note授權IG@clovia.food授權

前陣子最夯話題鍋物莫過於海底撈「199個人鍋」，但其實另一知名火鍋品牌「萬客什鍋」，也憑藉高CP值外帶餐點低調累積人氣。除了下殺5折起的防疫套餐，「198元獨享鍋」鍋底主餐、附餐、水果、飲品、鹹食或甜點一律包辦，彷彿賠本價的超值份量曝光後，更是立馬躍升為當紅必吃，近期已開放線上預訂，讓欲嘗鮮的粉絲訂餐更便利。

圖／IG@clovia.food授權
圖／IG@clovia.food授權

台中發跡的「萬客什鍋」主打石頭火鍋，疫前可謂在地排隊火鍋店，今年首度插旗台北讓鍋控興奮不已。如今配合疫情，4家分店同步推出外帶限定好康，其中「單人友善獨享鍋」只要198元，就能吃到經典鍋物主餐，分別有「招牌剝皮辣椒鍋、原味石頭鍋底、麻辣鍋底」及「雪花牛、梅花豬或綜合海鮮」三選一，火鍋內蔬菜、配料、肉片給餐大方，備受好評。

圖／IG@vegas_food_note授權
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而萬客什鍋個人餐的亮點在後頭，有別於一般火鍋附餐白飯，若想吃萬客什鍋雞肉飯、滷肉飯甚至是經典雞滷飯，都能免加價升級，美食部落客Vegas推薦雙拼雞滷飯，熟食選擇招牌麻油炸蛋，浸泡湯汁吃起來更飽足，另有與麻辣鍋底絕配的麻辣鴨血、附花生和煉乳的「雲朵白糖粿」甜點可選。美食部落客clovia.food也盛讚附兩種水果，幸運還有機會拿到當季愛文芒果，再加上附贈飲料，讓她忍不住好奇「這有賺嗎？」

圖／IG@vegas_food_note授權
圖／IG@vegas_food_note授權

防疫期間另有398元雙人餐及680元四人套餐，最高現省700元，想吃得更豐盛則有開放自選的套餐組合。提醒粉絲當日電話預約較不易接通，可善用inline線上預訂，提前一日訂購為佳，官方也強調若下單當日的訂單，門市會依照現場訂單量狀況接單，訂單量已滿則會拒單，收到訂單確認簡訊才代表訂購成功，屆時依據時間至指定門市取餐即可。

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